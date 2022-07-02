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Yoganın her yaşta sağlığa faydaları

Yoga, çağlardan beri var olan ruhsal, zihinsel ve fiziksel bir uygulamadır.

02 Temmuz 2022 Cumartesi 23:17
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Yoganın her yaşta sağlığa faydaları
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 Zamanla, insanlar yoga ile ilişkili bir takım sağlık yararları keşfettiler. Yoga, kalori yakmak ve kasları güçlendirmekten daha fazlasını yapar, hem bedeni hem de zihni içeren bir egzersizdir.

KAN ŞEKERİNİN DÜŞMESİNE YARDIMCI OLUR

Yoga sadece kan şekerini düşürmeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kötü kolesterolü düşürür ve iyi kolesterolü yükseltir. Kilo kaybını teşvik eder ve vücudun insüline duyarlılığını artırır.

DURUŞU İYİLEŞTİRİR

Masa başında uzun saatler çalışmak sadece omurganıza zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda günün sonunda kendinizi yorgun hissetmenize de neden olur. Bazı yoga asanalarını uygulamak, duruşunuzu iyileştirmenize ve ayrıca boynunuzdaki ve belinizdeki ağrıyı önlemenize yardımcı olabilir.

ESNEKLİĞİ ARTIRIR

En son ne zaman öne doğru eğilen ayak parmaklarınıza kolayca dokunabilmeyi dilediniz? Peki, yoga yapmak sana bu konuda yardımcı olabilir. Yoga sadece esnekliğinizi artırmanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda karmaşık asanalar yapmanıza da izin verir.

KAS GÜCÜ OLUŞTURUR

Yoga, vücudun zayıf kaslarını güçlendirmeye yardımcı olabilir. Kasların sık sık gerilmesini önleyen tonlamaya yardımcı olur.

METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR

Yoga, vücudunuzdaki canlılığı korumanın yanı sıra formda tutmanıza yardımcı olur. Sizi sağlıklı beslenmeye motive eder ve vücudun metabolik sistemini geliştirir.

KAN AKIŞINI HIZLANDIRIR

Gevşeme egzersizleri vücudunuzun tüm bölgelerine giden kanı düzenler. Amuda kalkma gibi egzersizler, vücudun alt kısmındaki venöz kanın kalbe geri akmasına yardımcı olur ve burada oksijenlenmek üzere akciğerlere geri pompalanabilir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Yoga egzersizlerinin bağışıklık sistemi üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Sadece mevsim değişikliği sırasında yakaladığımız çeşitli virüsleri yok etmeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda hastalıklarla savaşmak için bağışıklığımızı da güçlendirir.

BENLİK SAYGISINI ARTIRIR

Yoga yapmak, kendinizin farklı bir yönünü keşfetmenize yardımcı olur. Kendiniz hakkında iyi hissetmenizi sağlar ve hayata olumlu bir yaklaşım benimsemenize yardımcı olur.

AKCİĞER FONKSİYONLARINI İYİLEŞTİRİR

Birçok nefes egzersizinin akciğer fonksiyonlarını iyileştirdiği söylenir. Bu tür egzersizleri uzun vadede yapmak solunum problemlerini iyileştirebilir. Ayrıca akciğerlerinizin kapasitesini arttırır.

DAHA KALİTELİ UYUMANIZI SAĞLAR

Yoga, stresi azaltmaya yardımcı olur ve düzenli bir uyku düzeni oluşturan bir rutin oluşturur. Gevşemiş bir vücut daha derin ve huzurlu bir uykuya kavuşur.

Anahtar Kelimeler:
YogaSağlık
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