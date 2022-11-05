Yorgunluğa neden olan sağlık sorunları

Zaman zaman herkes yorgunluk ve bitkinlik hissi yaşayabilir. Ara sıra bu tür yorgunluk yaşamak, vücudun fiziksel ve zihinsel strese verdiği normal tepkidir.

Yorgunluğa uykusuzluk, fiziksel efor ve hatta ilaçların yan etkileri de dahil olmak üzere birçok şey neden olabilir. Ancak halsizlik ve bitkinlik devam ederse durum farklıdır.

Bu gibi durumlarda sadece basit uyku hali değil, enerji eksikliği ve sürekli yorgunluk hissi meydana gelir ve dinlendikten sonra bile geçmez

İşte sürekli yorgunluğa neden olan 10 sağlık sorunu.

1. Kronik yorgunluk sendromu

Kronik yorgunluk sendromunda yorgunluk aylarca devam eder ve zihinsel ve fiziksel aktiviteden sonra güçlü bir şekilde ortaya çıkar ve dinlenme ile düzelmez.

Genel yorgunluk hissine ek olarak boğaz ağrısı, kas veya eklem ağrısı ve baş ağrısı gelişebilir.

Bu durumun kesin nedeni bilinmemektedir, viral enfeksiyonlar, düşük tansiyon, zayıflamış bir bağışıklık sistemi veya hormon dengesindeki bir bozulma kronik yorgunluk sendromuna neden olabilir.

2. Anemi

Yorgunluk tipik bir anemi belirtisidir. Anemi sırasında kandaki oksijen taşıyan hemoglobin seviyesi düşer ve oksijen eksikliği sürekli yorgunluğa neden olur.

Yorgunluğa ek olarak nefes darlığı, titreme, baş ağrısı, soğuk eller ve ayaklar, soluk cilt ve göğüs ağrısı gibi durumlar da ortaya çıkabilir.

3. Hipotiroidizm

Hipotiroidizmin tipik belirtilerinden biri yorgunluktur. Araştırmalara göre, hipotiroidili hastalarda yorgunluk, tiroid kanserli hastalardan çok daha yaygındır.

Hipotiroidizm belirtileri arasında ayrıca ani kilo alımı, saç dökülmesi, kuru cilt ve soğuğa aşırı duyarlılık vardır.

4. Diyabet

Yorgunluk ve bitkinlik diyabetli kişilerde çok yaygındır. Diyabetin neden şiddetli yorgunluğa neden olduğu henüz tam olarak belli değildir, ancak araştırmacılar bunun nedeninin kan şekeri seviyelerindeki dalgalanmalardan kaynaklanan ekstra enerji tüketimi olduğunu düşünüyor.

Diyabetin diğer karakteristik belirtileri arasında sürekli susuzluk hissi, artan idrar miktarı ve açıklanamayan kilo kaybı bulunur.

5. Fibromiyalji

Fibromiyalji kasları, eklemleri ve yumuşak dokuları etkileyen ağrılı bir hastalıktır. Yapılan araştırmalar, fibromiyalji hastalarının en yaygın semptomunun sürekli yorgunluk olduğunu gösteriyor.

Hastalığın diğer tipik belirtileri uyku bozuklukları, depresyon, sinirlilik, derin kas ağrısı ve ağrılı, hassas noktaların gelişimidir.

6. MS (Multipl Skleroz)

MS hastalığı, merkezi sinir sistemini etkileyen otoimmün bir hastalıktır. Vücudun kendi bağışıklık sistemi, sinir hücrelerini çevreleyen miyeline saldırır. Hastalık kadınlarda erkeklerden daha sık görülür.

Sürekli yorgunluk, MS'in yaygın belirtilerinden biridir. Hastaların yaklaşık yüzde 80'i sürekli yorgunluk yaşar. Bu yorgunluk zamanla daha da şiddetlenir ve yüksek sıcaklıklar ve yüksek nem bu durumu daha da kötüleştirebilir.

Huzursuz bacak sendromu, kötü uyku ve gün içinde yorgunluk da MS hastalarında sık görülür.

7. Depresyon

Depresyon, iyi bir gece uykusundan sonra bile aşırı yorgunluğa neden olabilir. Ek olarak, depresyon yaşayan hastalar genellikle uyku bozuklukları çeker.

8. Glandüler ateş

Glandüler ateş Epstein-Barr virüsünün neden olduğu viral bir enfeksiyondur. Şiddetli yorgunluğa neden olabilir ve tipik belirtileri ateş, iştahsızlık, kas ağrısı, boğaz ağrısı ve şişmiş lenf düğümleridir.

Glandüler ateş bir ay gibi kısa bir sürede kaybolabilirken, yorgunluk aylarca devam edebilir.

9. Uyku apnesi

Uyku apnesi, gün içinde yorgunluğa neden olan yaygın bir durumdur. Uyku apnesi sırasında solunum durur. Bu, hava yollarının daralması veya tıkanmasından kaynaklanır.

Belirtileri uyandıktan sonra yorgunluk, baş ağrısı ve horlamadır.

10. Menopoz

Kırklı yaşlarındaki kadınlar genellikle menopozdan sonra bir yorgunluk hissi geliştirirler.

Bunun nedeni hormonal değişikliklerdir.