Yüksek D vitamini, kalın bağırsak kanseri riskini azaltıyor

D vitamini düzeyi yüksek olan kişilerin kalın bağırsak kanserine yakalanma oranın daha düşük olduğu tespit edildi.
Bilim haberlerinin yer aldığı "Scienceblog" adlı internet sitesinde yer alan habere göre, D vitamini düzeyi yüksek olan özellikle kadınlar, daha düşük kalın bağırsak kanseri riski taşıyor.
Araştırma, kolon kanserinin önlenmesi için optimal D vitamini seviyesinin, tavsiye edilen günlük 600 üniteden daha fazla olduğunu ortaya koydu.
Buna göre, D vitamini seviyesi tavsiye edilen konsantrasyonun üzerinde olan insanların kalın bağırsak kanserine yakalanma oranın yüzde 22 daha az olduğu tespit edildi.
Hangi seviyenin optimal düzey olduğu ise henüz bilinmiyor.