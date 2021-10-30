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Yüksek Kolesterol ve Beslenme Arasındaki İlişki

Uzman diyetisyen Aliye Özören'in bugünkü köşe yazısı...

30 Ekim 2021 Cumartesi 09:29
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Yüksek Kolesterol ve Beslenme Arasındaki İlişki
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Merhaba sevgili okurlar,

Bugünkü köşe yazımda kalp damar hastalıkları riskini artıran yüksek kolesterolden ve beslenme ile olan ilişkiden söz etmek istedim. Kolesterol, en basit tanımıyla kandaki lipittir ve kişinin yaşam tarzından, beslenme düzeninden, genetik yapısından ve bunlar gibi pek çok faktörden etkilenerek yükselebilmektedir. Yüksek kolesterol hastalarının tedavisinde de öncelikle diyet ve diyetle tüketilen kolesterol üzerinde durulmaktadır. Bu nedenle diyetle tüketilen yağın miktarının ve türünün kontrol altına alınması gerekmektedir. Ancak yüksek kolesterol ile beslenme arasındaki ilişkiye değinmeden önce yüksek kolesterol belirtileri hakkında aşağıda kısaca bahsettim.

Yapılan araştırmalara göre kolesterol seviyesi artan kişilerde şu belirtiler gözlenebilmektedir;

1.Ciltte lekelenmeler ve solgun görünüm,

2.Halsizlik ve yorgunluk,

3.Ayak ve bacaklarda uyuşma,

4.Baş dönmesi,

5.Yaraların geç iyileşmesi,

6.Nefes darlığı,

7.Göğüs ağrısı, vb.

Bahsetmiş olduğum belirtiler sizde var ise mutlaka kan testleri ile kandaki kolesterol miktarını uzmanlar eşliğinde belirlemelisiniz.

Peki, kan kolesterolünü düşürmek için nasıl beslenmeliyiz ve ne yapmalıyız?

1.Beslenmenize tereyağı gibi doymuş yağlar eklemek yerine zeytinyağı gibi doymamış yağlar ekleyin.

2.Yağda kızartılmış et, tavuk, balık ve fastfood tarzı ürünleri tüketmemeye özen gösterin.

3.Şarküteri ürünlerden, kremalı pastalar, kurabiyeler ve keklerden kaçının.

4.Süt, peynir ve yoğurt gibi süt ürünlerini yarım yağlı olarak tüketin.

5.Posa tüketimini artırın.

6.Meyve, sebze ve kurubaklagillerle besin çeşitliliğinizi artırın.

7.Paketli ürünler tüketilmeden önce içerisinde doymuş yağ bulunup bulunmadığına dair kontrol edin.

8.Kilonuzu ideal aralıklarda tutun, değil ise uzman eşliğinde ideal kilonuza ulaşın.

9.Yürüyüş, koşu gibi fiziksel aktivitenizi artıracak egzersizlere yönelin.

Haftaya yeni konular ile görüşmek dileğiyle.

Sağlıkla kalın.

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Aliye Özöre
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