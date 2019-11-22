Yüksek miktarda C, K ve A vitamini içeriyor!

Kalori, kısaca tüketilen besinlerin dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık sağlama değerlerinin ölçülmesinde kullanılan bir terimdir. Yani kalori yiyeceklerin enerjisini temsil eder. Bu nedenle de günlük beslenme tablosuna giren birçok yiyeceğin kalori miktarı merak edilir. Bu besinlerden biri de lahanadır. Peki, lahana kaç kaloridir? 100 gram lahananın kalori miktarı ve besin değerleri haberimizde...