Yüksek miktarda C, K ve A vitamini içeriyor!

Lahana yüksek miktarda C, K ve A vitamini içerir. Ayrıca pantotenik asit (B5), piridoksin (B6), tiamin (B1), riboflavin (B2) niasin (B3) gibi temel vitaminler bakımından da zengindir. Sodyum ve potasyum başta olmak üzere manganez, magnezyum, fosfor, kalsiyum ve çinko mineralleri içerir. İyi bir çözünür lif kaynağıdır. Peki, lahana kaç kalori? İşte lahananın kalori ve besin değerleri…
LAHANA KAÇ KALORİ: 100 gram lahana yaklaşık 25 kaloridir.
LAHANANIN BESİN DEĞERLERİ
100 gram lahanada aşağıdakiler bulunur:
Su: 92,18 g
Enerji: 25 kcal
Protein: 1.28 g
Toplam yağ: 0.1 g
Karbonhidrat: 5.8 g
Lif: 2.5 g
Toplam şeker: 3.2 g
Kalsiyum: 40 mg
Demir: 0,47 mg
Magnezyum: 12 mg
Fosfor: 26 mg
Potasyum: 170 mg
Sodyum: 18 mg
Çinko: 0.18mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 36.6 mg
Tiamin: 0,06 mg
Riboflavin: 0.04 mg
Niasin: 0.23 mg
B-6 Vitamini: 0.12 mg
Folat, DFE: 43 µg
B-12 Vitamini: 0 µg
A Vitamini, RAE: 5 µg
A Vitamini, İÜ: 98 İÜ
E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.15 mg
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D vitamini: 0 IU
K Vitamini (filokinon): 76 µg
Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.03 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.02 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.02 g
Yağ asitleri, toplam trans: 0 g
Kolesterol: 0 mg
Kafein: 0 mg