Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi
Erkekler için 13 yıl etkili...
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
Whatsapp artık daha keyifli!
Whatsapp artık daha keyifli!

Yüksek miktarda C, K ve A vitamini içeriyor!

Kalori, kısaca tüketilen besinlerin dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık sağlama değerlerinin ölçülmesinde kullanılan bir terimdir. Yani kalori yiyeceklerin enerjisini temsil eder. Bu nedenle de günlük beslenme tablosuna giren birçok yiyeceğin kalori miktarı merak edilir. Bu besinlerden biri de lahanadır. Peki, lahana kaç kaloridir? 100 gram lahananın kalori miktarı ve besin değerleri haberimizde...

22 Kasım 2019 Cuma 15:02
Yüksek miktarda C, K ve A vitamini içeriyor!

Lahana yüksek miktarda C, K ve A vitamini içerir. Ayrıca pantotenik asit (B5), piridoksin (B6), tiamin (B1), riboflavin (B2) niasin (B3) gibi temel vitaminler bakımından da zengindir. Sodyum ve potasyum başta olmak üzere manganez, magnezyum, fosfor, kalsiyum ve çinko mineralleri içerir. İyi bir çözünür lif kaynağıdır. Peki, lahana kaç kalori? İşte lahananın kalori ve besin değerleri…

LAHANA KAÇ KALORİ: 100 gram lahana yaklaşık 25 kaloridir.

LAHANANIN BESİN DEĞERLERİ

100 gram lahanada aşağıdakiler bulunur:

Su: 92,18 g
Enerji: 25 kcal
Protein: 1.28 g
Toplam yağ: 0.1 g
Karbonhidrat: 5.8 g
Lif: 2.5 g
Toplam şeker: 3.2 g
Kalsiyum: 40 mg
Demir: 0,47 mg
Magnezyum: 12 mg
Fosfor: 26 mg
Potasyum: 170 mg
Sodyum: 18 mg
Çinko: 0.18mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 36.6 mg
Tiamin: 0,06 mg
Riboflavin: 0.04 mg
Niasin: 0.23 mg
B-6 Vitamini: 0.12 mg
Folat, DFE: 43 µg
B-12 Vitamini: 0 µg
A Vitamini, RAE: 5 µg
A Vitamini, İÜ: 98 İÜ
E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.15 mg
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D vitamini: 0 IU
K Vitamini (filokinon): 76 µg
Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.03 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.02 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.02 g
Yağ asitleri, toplam trans: 0 g
Kolesterol: 0 mg
Kafein: 0 mg

banner22
Anahtar Kelimeler:
A VitaminiLahana
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
11-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 80'i yeterince egzersiz yapmıyor
11-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 80'i yeterince egzersiz yapmıyor
'Bağımlılığın kökeni daima travmaya ve çocuklukta yaşanan sorunlara dayanıyor'
'Bağımlılığın kökeni daima travmaya ve çocuklukta yaşanan sorunlara dayanıyor'
Çocukların ve yaşlıların bu bitkiyi tüketmemesi gerekiyor!
Çocukların ve yaşlıların bu bitkiyi tüketmemesi gerekiyor!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim