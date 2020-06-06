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Yüksek tansiyon koronavirüsten ölme riskini iki katına çıkarabilir

Uzmanlar, yüksek tansiyon hastalarının Covid-19'dan yaşamını yitirme olasılığının iki katına çıktığını gözlemledi ve uyarıda bulundu.

06 Haziran 2020 Cumartesi 09:24
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Yüksek tansiyon koronavirüsten ölme riskini iki katına çıkarabilir

Yüksek tansiyonun, yeni tip Koronavirüsten (Covid-19) ölme riskini iki katına çıkarabileceği bildirildi.

Çin'in Vuhan kentinde hastanede tedavi gören yaklaşık 3 bin kişiyle ilgili veriye dayanan araştırmanın sonuçları, "European Heart Journal" dergisinde yayımlandı.

İKİ KATINA ÇIKTIĞINI GÖZLEMLEDİLER

Uzmanlar, yüksek tansiyon hastalarının Covid-19'dan yaşamını yitirme olasılığının iki katına çıktığını, yüksek tansiyon için ilaç kullanmayan hastalarda bu olasılığın daha da yükseldiğini gözlemledi.

Araştırma çerçevesinde Şincing Hastanesi'nde görevli uzmanlar, İrlandalı meslektaşlarıyla ortaklaşa 5-15 Şubat tarihlerinde Covid-19 teşhisiyle hastaneye kaldırılan 2 bin 886 kişiye ilişkin veriyi inceledi.

Ekip, yüksek tansiyonu olan 850 hastadan 34'ünün (yüzde 4) Covid-19'dan yaşamını yitirdiğini, yüksek tansiyon rahatsızlığı bulunmayan 2 bin 27 kişiden ise 22'sinin (yüzde 1,1) hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yüksek tansiyonu olup da ilaç kullanmayan 140 hastadan 11'inin (yüzde 7,9), ilaç kullanan 710 hastadan ise 23'ünün (yüzde 3,2) yeni tip Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği gözlendi.

ARAŞTIRMA EKİBİNDEKİ İSİM UYARDI

Yaklaşık 2 bin 300 kişiyi kapsayan 3 diğer araştırmanın verilerini de değerlendiren uzmanlar, yüksek tansiyonu tedavi etmede kullanılan ACE inhibitörleri alanlarda ölüm riskinin, beta blokerler, kalsiyum kanal blokerleri veya diüretikler kullananlara nazaran daha düşük olduğu bulgusunu elde etti.

Araştırma ekibinde yer alan Profesör Fei Li, "Yüksek tansiyonu olan hastalar, Covid-19'dan ölme risklerinin daha yüksek olduğunu farkında olmalı, bu salgın sırasında kendilerini iyi bakmalı ve enfekte olmaları halinde daha özenli bakılmalılar" değerlendirmesini yaptı.

Anahtar Kelimeler:
Yüksek TansiyonTansiyonKoronavirüs
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