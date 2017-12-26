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Yumurtalı ıspanak kansızlığa iyi geliyor!

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Demir eksikliği anemisi, vücutta yeterli demirin bulunmamasından kaynaklanan ve sık görülen bir anemi türüdür...

26 Aralık 2017 Salı 13:44
Yumurtalı ıspanak kansızlığa iyi geliyor!
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Ülkemizde demir eksikliği anemisi görülme sıklığı giderek artmaya başladı. Kansızlık özellikle çocuklarda, kadınlarda ve hamilelerde daha çok görülüyor. Kansızlığı önlemek için sağlıklı ve doğru beslenmek ise büyük önem taşıyor.

Demir eksikliği anemisi vücudunuzda yeterli demirin bulunmamasından kaynaklanan ve sık görülen bir anemi türüdür.
Demir düzeylerinin düşük olmasının nedeni genellikle kan kaybı, kötü beslenme veya besinlerdeki demirin emilmesinde görülen yetersizliktir.

DEMİR EKSİKLİĞİNE BAĞLI KANSIZLIK ZEKA GELİŞİMİNİ OLUMSUZ ETKİLER

Demir eksikliğine bağlı kansızlık çocuklarda zeka gelişimini olumsuz yönde etkiler, büyümeyi yavaşlatır ve enfeksiyona yakalanma riskini fazlalaştırır. Bu sebepten dolayı anemide tedavi çok önemlidir.

Kansızlık tedavisinde demir kaynaklı besinlerle doğru şekilde beslenmenin önemi büyüktür. Tedavide tüketilmesi gereken bazı besinleri sıralayacak olursak; kırmızı et, tavuk eti, karaciğer, balık eti, üzüm, pekmez, yumurta, kuru baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, tere, pazı gibi...), fındık, susam ve kuru dut. Bu besinlerin C vitamini ile beraber tüketilmesi demir emilimini artırmanın önemli bir yoludur. C vitamini bakımından zengin olan besinlere örnek vermek gerekirse; portakal, kivi, tatlı kırmızıbiber, yeşilbiber, greyfurt, kavun, çilek, ananas, kıvırcık lahana, mango, brokoli ve tatlı patatestir.

YUMURTAYI MENEMEN TARZINDA YEMEK DEMİR ALIMINI ARTIRIR

Her öğünde karışık yeşilliklerden oluşan bol limonlu salatalar demir emilimini artırır.Yumurtayı menemen tarzında pişirmek ve öyle tüketmek demirin alımını artırmış olur. Çünkü içerisinde kırmızı, yeşilbiber, domates ve soğan olduğu için C vitamini kazandırmış oluyorsunuz. Ispanağı sadece ya da yumurta ile birlikte yemek gerekir. Ispanağı yoğurt ile beraber tüketmek demir emilimini azaltır. Kahvaltıda 1 tatlı kaşığı keçiboynuzu pekmezi (yüksek demir içerir) faydalıdır. Kuru baklagiller parça et ya da tavukla pişirildiğinde demir alımı artmaktadır. Demir eksikliği ileri seviyede olan kişiler; kalsiyum yönünden zengin besinleri yemeklerin yanında değil ara öğün olarak tüketmelidir. Çünkü kalsiyumun, demirin emilimini yavaşlatma özelliği vardır. Ayrıca demir alımını azaltmamak için çayı açık ve limon sıkarak içmekte yarar vardır.

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