Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Hollywood efsanesi 103 yaşında hayatını kaybetti
Hollywood efsanesi 103 yaşında hayatını...
'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'
'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'
Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni Corona virüsü açıklaması
Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni Corona...
Çocuğunuz internet bağımlısı olmasın!
Çocuğunuz internet bağımlısı olmasın!
İşten kaçanların 'hastayım' yalanı
İşten kaçanların 'hastayım' yalanı

Yumurtalık kanserinin en dikkat çeken 10 belirtisi

Yumurtalık kanseri kadınlarda her dönemde ortaya çıkabiliyor ancak en tehlikeli dönem menopoz sonrası. Erken evrede belirti vermeyen yumurtalık kanseri için düzenli doktor takibinde olmak ise çok önemli. Karında şişkinlik, kanama gibi basit şikayetlerle bile kendini gösterebilen yumurtalık kanseri ile ilgili bilinmesi gerekenleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof.Dr. Mehmet Karaca anlattı

07 Şubat 2020 Cuma 15:41
Yumurtalık kanserinin en dikkat çeken 10 belirtisi
banner48

Yumurtalık kanseri, köken aldığı dokunun türüne bağlı olarak ikiye ayrılır. Hastalığın türü, ortaya çıkma ihtimali ve başlama yaşını değiştirir. Hiç doğum yapmamış ve ailede, meme ve yumurtalık kanseri öyküsü olan kişilerin hastalığa yakalanma riski yüksektir. Ancak en önemli risk faktörü ileri yaş olarak kabul edilir. Özellikle menopoz sonrası tek başına östrojen hormonu desteği, yumurtalık kanserini tetikleyen faktörler arasındadır.

Hiçbir belirti vermeden ilerliyor 

Yumurtalık kanserinin en önemli özelliği, hiçbir belirti vermeden ilerlemesidir. Hastalık belirli bir evreye ulaştığında bu olguların yarıya yakın bölümü jinekolojik muayene sırasında tesadüfen fark edilir. Karında şişlik ve vajinal kanama gibi şikayetler sadece bu hastalığa özgü olmamakla birlikte yumurtalık kanserinin de ilerlediğinin göstergesidir.

Yumurtalık kanserine işaret eden belirtiler nelerdir? 

1-İştah kaybı
2-Hızlı bir şekilde tokluk hissedilmesi, şişkinlik
3-Bağırsak alışkanlıklarında değişiklik ve özellikle kabızlığın ortaya çıkması
4-Mesane alışkanlıklarında değişiklik ve sık sık idrara çıkma ihtiyacı
5-Vajinal kanama
6-Kilo kaybı
7-Karında basınç hissi ve şişkinlik
8-Kasıkta dolgunluk veya ağrı
9-Uzun süreli hazımsızlık
10-Gaz veya bulantı

Yumurtalık kanseri nasıl teşhis edilir? 

Yumurtalık kanserinde erken tanı yaşamsal önem taşır. Düzenli jinekolojik muayene ve kan testleri, hastalığın saptanmasına yardımcı olur. Vajinal ultrason ile muayenede tespit edilen bir kitlenin, cerrahi müdahale ve biyopsi ile nasıl bir yapıya sahip olduğu saptanır. Yumurtalık kanseri evreleri, hastalığın gösterdiği yayılıma göre belirlenir ve tedavi planı da hastalığın evresine göre düzenlenir.

Yumurtalık kanseri tedavisi nasıl olur? 

Erken evrede tanı konulan yumurtalık kanseri tedavisinde, cerrahi ile tümörün tamamen çıkarılarak o bölgenin temizlenmesi hedeflenir. Erken dönem hastalarında sadece cerrahi yeterli olur. İleri evre yumurtalık kanserinde ise hastalık diğer organlara yayılmışsa önce kemoterapi ile kitlenin küçültülmesi planlanır. Daha sonra uygulanacak cerrahi, küçülen kitlenin çıkarılarak bölgenin temizlenmesi için yapılır.

Anahtar Kelimeler:
Yumurtalık Kanseri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sigarayı bırakmak için 5 önemli neden!
Sigarayı bırakmak için 5 önemli neden!
Baş dönmesi hormon hastalıklarının işareti olabilir
Baş dönmesi hormon hastalıklarının işareti olabilir
Grip virüsünü etkisiz hale getiren 2 bitki
Grip virüsünü etkisiz hale getiren 2 bitki
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim