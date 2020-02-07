Yumurtalık kanserinin en dikkat çeken 10 belirtisi

Yumurtalık kanseri, köken aldığı dokunun türüne bağlı olarak ikiye ayrılır. Hastalığın türü, ortaya çıkma ihtimali ve başlama yaşını değiştirir. Hiç doğum yapmamış ve ailede, meme ve yumurtalık kanseri öyküsü olan kişilerin hastalığa yakalanma riski yüksektir. Ancak en önemli risk faktörü ileri yaş olarak kabul edilir. Özellikle menopoz sonrası tek başına östrojen hormonu desteği, yumurtalık kanserini tetikleyen faktörler arasındadır.

Hiçbir belirti vermeden ilerliyor

Yumurtalık kanserinin en önemli özelliği, hiçbir belirti vermeden ilerlemesidir. Hastalık belirli bir evreye ulaştığında bu olguların yarıya yakın bölümü jinekolojik muayene sırasında tesadüfen fark edilir. Karında şişlik ve vajinal kanama gibi şikayetler sadece bu hastalığa özgü olmamakla birlikte yumurtalık kanserinin de ilerlediğinin göstergesidir.

Yumurtalık kanserine işaret eden belirtiler nelerdir?

1-İştah kaybı

2-Hızlı bir şekilde tokluk hissedilmesi, şişkinlik

3-Bağırsak alışkanlıklarında değişiklik ve özellikle kabızlığın ortaya çıkması

4-Mesane alışkanlıklarında değişiklik ve sık sık idrara çıkma ihtiyacı

5-Vajinal kanama

6-Kilo kaybı

7-Karında basınç hissi ve şişkinlik

8-Kasıkta dolgunluk veya ağrı

9-Uzun süreli hazımsızlık

10-Gaz veya bulantı

Yumurtalık kanseri nasıl teşhis edilir?

Yumurtalık kanserinde erken tanı yaşamsal önem taşır. Düzenli jinekolojik muayene ve kan testleri, hastalığın saptanmasına yardımcı olur. Vajinal ultrason ile muayenede tespit edilen bir kitlenin, cerrahi müdahale ve biyopsi ile nasıl bir yapıya sahip olduğu saptanır. Yumurtalık kanseri evreleri, hastalığın gösterdiği yayılıma göre belirlenir ve tedavi planı da hastalığın evresine göre düzenlenir.

Yumurtalık kanseri tedavisi nasıl olur?

Erken evrede tanı konulan yumurtalık kanseri tedavisinde, cerrahi ile tümörün tamamen çıkarılarak o bölgenin temizlenmesi hedeflenir. Erken dönem hastalarında sadece cerrahi yeterli olur. İleri evre yumurtalık kanserinde ise hastalık diğer organlara yayılmışsa önce kemoterapi ile kitlenin küçültülmesi planlanır. Daha sonra uygulanacak cerrahi, küçülen kitlenin çıkarılarak bölgenin temizlenmesi için yapılır.