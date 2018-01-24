Yumurtayı buzlu suda bekletirseniz...

Haşlanmış yumurta denildiği zaman yumurtanın beyazı pişmiş ve lastik gibi uzamaması gerekiyor. Sarısı ise turuncumsu bir renkte olmalı. Katı pişmiş yumurta nasıl yapılır öğrenmek istiyorsanız işte size özel birkaç taktik:

Eski yumurtalarla başlayın

Taze yumurtalar kaynamaya dayanamaz o yüzden yumurta haşlayacağınız zaman hep elinizdeki en eski yumurtaları haşlayın. Araştırmalara göre, yumurta satın alırken üretim tarihi en eski olan yumurtaları almak gerekiyor ya da aldığınız yumurtaları buzdolabında en az 1 hafta beklettikten sonra kullanmaya başlamalısınız.

Yumurta soğuk suyla mı haşlanmalı?

Çoğu kişi haşlanmış yumurtaları soğuk suyla haşlar. Ancak yapılan çalışmalara göre, soğuk su yöntemi yumurta sarılarının etrafında yeşil renklerle çevrili olmasını ve soymayı zorlaştırıyor. Yumurtayı kaynar suyun içine haşlamak daha kolay soyulmasını sağlar.

Yumurtanın suyuna bir şey koymak gerekiyor mu?

Haşlanmış yumurta hazırlanırken suyun içine bir çay kaşığı karbonat eklemek kabukların kolay soyulmasını sağlar. Yumurtanızın suyuna sirke eklemek de aynı sonucu verir. Sirke yumurtanın kabuğundaki kalsiyumu sökerek kabuğun soyulmasını kolaylaştırır.

Yumurtaların haşlarken çatlamaması için ne yapmak gerekiyor?

Yumurtaları haşlarken bazen suyun içerisinde çatlayan yumurtalarla karşılaşabiliyoruz. Bunun nedeni bütün yumurtaların bulunduğu havadaki kabarcıkta yatıyor. Bazı yumurtalar küçülürken bazıları büyüyor. Hava ısıdan genişleyince yumurtalar kırılıyor. Yumurtalarınızın çatlamasını önlemek için, yumurtaları pişirmeden 1-2 saat önce buzdolabından çıkarın ve oda sıcaklığında bekletin.

Yumurta nasıl daha kolay soyulur?

Mükemmel bir yumurta için, buz gibi suyun içinde yumurtalarınızı bekletebilirsiniz. Yumurtalar haşlandıktan sonra sıcak sudan alıp buzlu suya atın. Buzlu su yumurtanın kolayca soyulmasını sağlar.

Fırında yumurta pişirmeye ne dersiniz?

Son yıllarda fırında yumurta pişirmek oldukça popüler. Yumurtalarınızı bir kaseye koyun ve 30 dakika boyunca 180 derece fırına pişirin.

