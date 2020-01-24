Yüz tanıma kilidi kullananları korkutan haber!

Kosova’da doğan ve daha sonra ailesiyle birlikte İngiltere’ye taşınan Hanife Berişa ve Eva Krasniqi birbirlerine çok benzemeyen iki kız kardeş. 30 yaşındaki Hanife ve küçük kız kardeşi 26 yaşındaki Eva, sadece ekrana bakarak birbirlerinin telefonlarının kilidini açabiliyor.

TELEFONU SIFIRLASALAR DA İŞE YARAMADI

Kardeşler birbirlerinin telefonunu açabildiklerini fark ettiklerinde telefonları sıfırlayarak bu sorundan kurtulabileceklerini düşündü ancak telefonu sıfırlamalarına rağmen birbirlerinin telefonlarının yüz tanıma işlevini kandırabilmeye devam ettiler.

BÜYÜK RİSK

Kardeşler yaptıkları açıklamada “Bunun bir güvenlik riski olduğunu düşünüyoruz. Yüz tanıma telefonumu almamızın ana nedenlerinden biri” diyerek güvenlik açığına dikkat çekti.