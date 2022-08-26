Zararı saymakla bitmiyor!

Beyin sağlığına odaklanırken bilişsel gerilemeyi yavaşlatmak ve beyin gücünüzü artırmak için yapabileceğiniz bazı şeyler vardır. Bunlar, ne yediğinizi ve içtiğinizi izlemek için egzersiz yapmayı ve diyetinizi değiştirmeyi içerir. Beyniniz de vücudunuzun geri kalanıyla birlikte yaşlanmaya devam edecek olsa da belirli alışkanlıklar bu süreci geciktirmeye yardımcı olabilir.

The Core 3 Sağlıklı Beslenme Planı'nın yazarı Lisa Moskovitz , "Yaşlanma kaçınılmaz olsa da belirli yeme alışkanlıkları yaşlanmanın etkileriyle savaşmaya yardımcı olabilir veya potansiyel olarak yaşlanmayı hızlandırabilir" diyor. "Genel olarak, zihninizi ve vücudunuzu güçlü tutmak için besleyici, yoğun, iltihap önleyici ve antioksidan açısından zengin bir diyet yemek önemlidir."

Moskovitz ayrıca şeker, alkolsüz içecekler ve cips gibi ultra işlenmiş ve boş kalorili yiyecekleri bilinçsizce tüketmek beyin yaşlanmasını hızlandırabileceğini öne sürüyor. Fazladan bilişsel hasardan kaçınmak istiyorsanız, beyninizi daha hızlı yaşlandırabilecek bu dört atıştırmayı hemen hayatınızdan çıkarın.

ÇOK FAZLA ŞEKER TÜKETMEK

Şekerli yiyecekler, atıştırmak için kolay bir gün ortası atıştırması olsa da ve şu an için tatlı ihtiyacınızı tatmin edebilirken, verdiği zarar çok büyüktür. Aslında, genel sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilirler ve bu da beyin sağlığınızla ilgili sorunlara yol açabilir.

Pişmiş ürünler, dondurma, şekerleme, belirli tahıllar ve barlar gibi atıştırmalıklarda bulunan ilave şeker, kan şekeri seviyelerini artırabilir. Kronik olarak yüksek kan şekeri seviyeleri beyninizin işlevsel bağlantısını etkileyebilir ve bu da zamanla beyin küçülmesine ve atrofiye potansiyel olarak katkıda bulunabilir.

CİPS

Mağazadan aile boyu cips almak çok kolay. Cipsleri doğrudan paketten atıştırmak da kolaydır. Ancak bunu yapmanın yaşınız üzerinde düşündüğünüzden daha ciddi bir etkisi olduğu ortaya çıktı.

Amerikan Nöroloji Akademisi'nde yayınlanan bir araştırmaya göre, araştırmalar aşırı yemenin hafıza kaybı riskini iki katına çıkarabileceğini gösterdi. Tekrar tekrar çok fazla yüksek kalorili cips yerseniz, zamanla, hayatın ilerleyen dönemlerinde hafıza kaybı veya hafif bilişsel bozukluk geliştirme riskiniz artırabilir.

GAZLI İÇECEKLER

Gazlı içecekler, gereksiz kalori ve sağlığa zarar vermek dışında hiçbir şey katmayan sıvılardır. Kola, soda, meyve suyu ve şekerli buzlu çay dahildir. Gün ortası ikramı olarak zararsız görünseler de bilişsel sorunlara yol açabilirler. Stroke dergisinde yayınlanan bir çalışmada, günde en az bir yapay olarak tatlandırılmış içecek içen katılımcıların felç geçirme olasılığı üç kat ve Alzheimer hastalığına yakalanma olasılığı neredeyse üç kat daha fazlaydı.

İŞLENMİŞ GIDA

Benzer şekilde her türlü işlenmiş gıdayı yüksek miktarda tüketmek de beyin sağlığınızı olumsuz etkileyecektir. Moskovitz, "Büyük miktarlarda tüketildiğinde, yüksek miktarda doymuş yağ ve/veya rafine un içeren cips, unlu mamuller ve şekerlemeler gibi aperatifler sistemik iltihabı artırabilir" diyor. Bu durum sonunda, bilişsel düşüşe ve hafıza kaybına neden olabilir.