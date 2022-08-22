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Zararları saymakla bitmiyor!

Sigara kullanımının sağlık için ne kadar zararlı olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Sigaranın zararlarından uzak durmak isteyenlerin alternatifleri arasında bulunan elektronik sigara cihazları da göründüğü kadar masum değil! Uzmanlar elektronik sigaralar hakkında uyarıyor.

22 Ağustos 2022 Pazartesi 10:02
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Zararları saymakla bitmiyor!


Elektronik sigaraların kullanımı özellikle son yıllarda oldukça artış göstermekte. Sigaralara gelen zamlar ve tütünün zararları sigara içicilerini başka çözümler aramaya itiyor. Elektronik sigara kullanımı da sıklıkla kullanılan alternatifler arasında yer alıyor. Ancak bu cihazları kullanan kişiler zamanla olumsuz durumlar yaşamaya başlıyor. Yorgunluk, öksürük, bulanık görme gibi rahatsızlıklar en yaygın etkileri arasında yer alıyor. Son üç yılda 556 farklı yan etkiden muzdarip insanlardan yaklaşık 200 şikayet alındı. Ayrıca ABD'de yapılan bir araştırmaya göre elektronik sigara kullananların kullanmayanlara oranla yüzde 34 daha fazla kalp krizine yakalanma riski bulunuyor.

ŞİKAYETLER DEĞİŞİYOR

İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu, en sık şikayetlerin öksürük , hıçkırık, boğaz ağrısı, gıcırtı ve hırıltılı solunum olduğunu söyledi. Daha tuhaf sorunlar arasında baş dönmesi, bulanık görme ve göz sulanması yer alıyor. John Dunne, cihazların sigara içmekten çok daha az zararlı olduğunu söyledi. “Sigarayı bırakan yetişkin sigara içenlerin vücutları uyum sağladıkça potansiyel olarak yan etkiler yaşayacakları bilinmektedir” diye ekledi.

Son Güncelleme: 22.08.2022 10:03
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