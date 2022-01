Zararlı maddelerin etkileri kuşaklar boyu sürüyor

İngiltere’de yapılan yeni bir çalışma dedeleri veya büyük dedeleri erken yaşta sigara içmeye başlayan kadınların daha fazla vücut yağına sahip olma eğiliminde oldukları gösterdi.

30 yıldır devam eden “90’ların çocukları” (Children of the 90s study) adlı çalışmanın katılımcıları on yıllar boyunca analiz edildi.

Bilim insanları, dedesi veya büyük dedesi 13 yaşından önce sigara içmeye başlayan kadınlarda daha yüksek vücut yağı gözlemlediklerini söyledi. Erkek torunlarda ise herhangi bir etkiye rastlanmadı.

ZARARLI ALIŞKANLIKLARIN ETKİSİ KUŞAKLAR BOYU DEVAM EDİYOR

Bununla birlikte, araştırma, zararlı maddelere maruz kalmanın nesiller boyunca geçebilecek değişikliklere yol açabileceğini öne sürdü. Ancak araştırmanın arkasındaki ekip, bunu doğrulamak ve nasıl olabileceğini anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Bristol Üniversitesi, 1991 yılında başlayan çalışmanın sağladığı nesiller arası ayrıntılı veriler ile olası bağlantıyı tespit etti.

ÇALIŞMAYA 14 BİN HAMİLE KADIN VE AİLELERİ KATILDI

Araştırmanın baş yazarı Prof. Dr. Jean Golding, çalışmaya çocukları ve torunları ile birlikte katılmayı kabul eden 14 bin hamile kadının katıldığını söyledi.

Diğer taraftan, çalışmada 20 yıl önce, hamilelikleri sırasında, sadece iki haftada bir bile olsa yağlı balık yiyen kadınların daha keskin görme yetisine sahip çocukları olduğu bulgusu yer aldı. Aynı araştırmanın 2013 yılında yayınlanan bulgularında, hamilelikte iyot eksikliğinin çocukların zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği sonucuna varıldı.

Bilim insanları, katılımcıların hamileliklerinin erken dönemlerinden idrar örneklerine ve anne adaylarının ne yediğine dair ayrıntılı kayıtlara sahip olduğu için bu keşiflerin mümkün olduğunu vurguladı.

90'ların Çocukları projesi, uzmanların katılımcıların BCG aşı izlerine bakarak yaraların nasıl iyileştiğini incelemesine bile izin verdi.

Öte yandan, Scientific Reports dergisinde yayınlanan en son araştırma için araştırmacılar, dedelerin ve büyük dedelerin sigara içme deneyimlerine ilişkin verileri araştırdı. Geçmiş dönemlerde İnigltere’de çok az sayıda kadın sigara içtiği için büyükannelerin ve büyük anneannelerin sigara içme alışkanlıkları göz ardı edildi.

Golding, “Bu araştırma bize iki önemli sonuç sunuyor. Birincisi, ergenlikten önce bir çocuğun belirli maddelere maruz kalmasının onu takip eden nesiller üzerinde etkisi olabilir. İkincisi, çocukların aşırı kilolu olmasının nedenlerinden biri, atalarının yaşam tarzı etkili olablir. Yani mevcut diyet ve egzersizleri çok önemli bir faktör olmayabilir” diye konuştu.

Golding ayrıca, hayvan deneylerinin erkeklerin üremeden önce belirli kimyasallara maruz kalmasının yavruları üzerinde etkileri olabileceğini gösterdiğini, ancak bu fenomenin insanlarda mevcut olup olmadığı konusunda şüpheler olduğunu söyledi:

"DAHA KEŞFEDİLECEK ÇOK ŞEY VAR"

"Çalışmamız, nesiller arası ilişkilerin kökenini çözmeye başlamak için uygun verilerle yapılan ilk insan araştırmaları arasında yer alıyor. Keşfedilecek daha çok şey var" dedi.