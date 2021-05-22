Zayıflama hapı sahtekarlığı online devam ediyor

Geçmiş yıllarda üç vatandaşın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle toplatılarak, satışı yasaklanan ve halk arasında “Meksika biber hapı” olarak bilinen zayıflama hapları, internet üzerinden pazarlanmaya devam ediyor. Eczaneler orijinal adı “La Jiao Shou Shen” olan haplara raflarında yer vermiyor ancak internette birçok sitede, bu ürün zayıflama hapı adı altında satılmaya devam ediyor.

“Orijinal Meksika Biber Hapı” başlığı ile sibutramin içerikli ürünü pazarlamaya çalışan bir internet sitesinde vatandaşlara yönelik “Biber hapı ile açlık hissetmeden sporsuz ve diyetsiz zayıflamak mümkün. Sitemiz üzerinden satın alacağınız Meksika biber hapları yüzde 100 orjinal ürün garantilidir” şeklinde reklam ibaresi yer alıyor.

Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberine göre söz konusu sitede ürünün bir kutusunun 119, iki kutusunun 209 lira olduğu ve kargo ücreti ödenmeden temin edilebileceğine yer veriliyor. Bazı bilindik online alışveriş sitelerinde ise söz konusu ürün 60-100 lira arasında değişen fiyatlarla satılmaya devam ediyor.

"ÖLÜMLERE DAVETİYE ÇIKARIYOR"



Bitkisel içerikli ve hayvansal kaynaklı gıda takviyeleri ile vitamin ve mineral içerikli ürünlerin bilinçsizce kullanılmasının tüm yaş gruplarında, hafiften çok şiddetliye kadar olumsuz etkisi olduğunu dile getiren İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, vitamin, mineral ve gıda takviyelerin sadece eczanelerde satılması gerektiğini belirtirek, şunları söyledi:



“Market ve internet ortamında, kötü saklama koşullarına maruz kalmış, yasaklı ürünlerle tağşiş edilmiş, sahte ürünler cirit atıyor. Vatandaşlarımızın sağlığını hiçe sayan, hastalıklara ve ölümlere davetiye çıkaran bu duruma artık dur denilmeli. Eczane dışında satılan ürünler ile ilgili olarak kontrol edilmesi mümkün olmayan durumlar var. Eczane dışındaki satış noktalarından rastgele temin edilen ürünlerde gerçekleştirilen analizlerde; sildenafil, tadalafil, vardenafil, sibutramin, desmetil, sibutramin gibi ilaç etken maddeleri ile tağşiş edilmiş ürünler saptanmıştır. Ne yazık ki bu şekilde tağşiş edilmiş ürünlerin kullanımına bağlı ölümler kayıtlara geçti. Doğal zayıflama ürünü diye satılan bazı haplara subutrimin etken maddesi konuluyor. Ayrıca birçok doğal gıda diye satılan ürünün etken maddesi Çin ve Hindistan’dan geliyor. Bu ülkelerde yeterli denetim ve sertifikalandırma yok. Vatandaşların, ‘Doğal olduğu için zararsız’, ‘İlaç kullanacağıma takviye kullanırım’, ‘Bu dönemde bağışıklık sistemim ne kadar güçlü olursa o kadar iyi’, ‘Bitkisel, o yüzden yan etkisi yoktur’ anlayışıyla sağlık danışmanlığı olmadan, eczane dışından alıp kullanmaya başladığı takviyeler büyük risk taşıyor.”

"HAP İÇEREK KİLO VERİLEMEZ"



Obezite ve metobolik cerrahi uzmanı Prof. Dr. Halil Coşkun ise biber haplarının içeriği ve etken maddesinin tam olarak bilinmediği uyarısında bulunarak şu bilgileri verdi:



“Hiç kimsenin hap içerek kilo vermesi mümkün değil. Diyet ve spor yapmadan olmaz” dedi.

Pandemi nedeniyle online satışların arttığını ancak denetimde sorunlar olabileceğini dile getiren Prof. Dr. Coşkun, “Yaz döneminin de gelmesiyle internette gıda takviye ürünleri ile zayıflama haplarının reklamlarını sıkça görmeye başladık. Pazarlanan ürünlere ait üretici firmanın bilgi veya adresleri afaki olabildiği gibi, içeriğindeki etken maddeler de net olarak bilinmiyor. Eczacılar Birliği, bilmediğimiz ürünlerin online veya aktarlardan alınmaması gerektiğine dikkat çekerek doğru ve sorumlu bir davranış gösteriyor. Meksika biber hapı veya diğer reklamı yapılan bir takım ürünleri kullanarak kilo verip başarıya ulaşmış örnek yok. Yalan kurgu üzerinden insanları hem sağlıklarından hem de paralarından ediyorlar.”

NTV