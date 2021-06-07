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Zayıflamak için 'açlık otu' tüketenler dikkat

Diyetisyen Dilek Sivri, son zamanlarda pek çok vatandaşın zayıflamak için açlık otu tüketmeye başladığını hatırlatarak, açlık otunun sağlığa pek çok faydası olduğunu ancak tüketiminde son derece dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

07 Haziran 2021 Pazartesi 14:18
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Zayıflamak için 'açlık otu' tüketenler dikkat

Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik bölümü Arş. Gör. Dilek Sivri, halk arasında ''devegözü'', ''erkek sinameki'' ya da ''aşrık otu'' olarak bilinen açlık otu ile ilgili önemli bilgiler aktardı. Açlık otunun Osmanlı döneminde kabızlığın giderilmesinde ve sindirim sistemi rahatsızlıklarının giderilmesinde kullanıldığını belirten Sivri, bu otun günümüzde zayıflamak için kullanımının giderek yaygınlaştığını söyledi.

''YAĞ YAKMAYA YARDIMCI OLUYOR''

Sivri, Pakistan, Hindistan ve Çin’de yetişen açlık otunun tokluk hissi yaratması, metabolizmayı hızlandırması, vücutta yeni yağ dokusu oluşumunu engellemesi, yağ yakmaya yardımcı olması ve vücutta bulunan ödemi vücuttan uzaklaştırdığı için vücut ağırlığı kaybı üzerinde etkili olduğunu belirtirken tüketimiyle ilgili dikkatli olunması gerektiğini şu sözlerle ifade etti:

''Açlık otunun bu etkilerinin gösterebilmesi için ne sıklıkta ne kadar tüketilmesi gerektiği hakkında kesin bilgiler bulunmamaktadır. Ayrıca, kilo verdiren mucizevi tek bir besinin olmadığı, vücut ağırlığı kaybı için işin uzmanlarıyla görüşmenin gerekli olduğunu asla unutmamalıyız.''

Arş. Gör. Dilek Sivri, açlık otunun sağlığa faydalarını ise 8 maddede özetledi:

“Tansiyon üzerinde olumlu etkileri vardır. Böbreklerde bulunan taş ve kum atımını kolaylaştırır. Gut mikrobiyotası üzerinde düzenleyici etkisi vardır. Kabızlığın giderilmesinde etkilidir. Bazı mide rahatsızlıklarına iyi geldiği bilinmektedir. Acıkmayı geciktirerek tokluk hissi oluşturur. Metabolizmanın hızlanmasında etkilidir. Vücutta yeni yağ dokusu oluşumunu engeller.”

''10 GÜNDEN FAZLA KULLANILMAMALI''

Her bitkisel üründe olduğu gibi açlık otunun fazla tüketimi sonucunda bazı istenmeyen sonuçlar doğacağının altını çizen Sivri, ''Aşırı kullanımı, bağırsak mikrobiyota dengesinin kalıcı olarak zarar görmesine ve bağırsak tembelliğine sebep olabilir. Müshil etkisinden dolayı fazla tüketimi ishale neden olabilir. İçeriğinde bulunan sennosides bileşeni bağırsak lümenine zarar verebilir'' uyarısında bulundu.

Açlık otunun kullanım riskine bağlı olarak 10 günden fazla kullanılmaması gerektiğine vurgu yapan Sivri, hamile, emzikli, adet gören kadınlar, herhangi bir hastalığı bulunanlar (kalp, karaciğer, böbrek hastalıkları vb.), düzenli ilaç kullananların açlık otunu tüketmeden önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerektiğini önemle hatırlattı.

DHA

Son Güncelleme: 07.06.2021 16:58
Anahtar Kelimeler:
Açlık OtuZayıflamak
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