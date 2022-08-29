Zayıflatıcı sebze smoothieleri!

Sebze smoothie'leri, sıklıkla tüketilmeyen birçok çiğ sebze ve meyvenin olağanüstü faydalı özelliklerini almanın basit ve lezzetli bir yoludur. Düzenli olarak sebze smoothieleri içmek sağlığınızı önemli ölçüde iyileştirir.

Bu içecekler sağlığa birçok farkı fayda sağlar ve her zaman ve her mevsimde kolayca hazırlanabilir.

Lezzetli bir sebzeli smoothie yapmanıza yardımcı olmak için taze ve çiğ sebzelerle ve diğer besleyici malzemeleri ekleyerek kolayca hazırlayabileceğiniz 7 kolay tarif seçtik.

Ispanak-şeftali smoothie

1 litre smoothie hazırlamak için gerekli malzemeler:

- 6 şeftali

- 2 avuç ıspanak (yaprakları)

- 500 ml su

Nasıl yapılır?

- Her şeyi iyice karıştırın.

Marul-kavun smoothie

1 litre smoothie hazırlamak için gerekli malzemeler:

- 6-8 adet marul yaprağı

- Orta boy kavunun yarısı

- 500 ml su

Nasıl yapılır?

- Her şeyi iyice karıştırın.

Lahana-ahududu smoothie

1 litre smoothie hazırlamak için gerekli malzemeler:

- 2 armut

- 1 avuç ahududu

- 4-5 adet lahana yaprağı

- 500 ml su

Nasıl yapılır?

- Her şeyi iyice karıştırın.

Kara lahanalı smoothie

Canlanmak için narenciye, vücudunuza yardımcı olmak için lahana gibi süper bir besin ve güçlü bir antioksidan olan zencefil karışımıyla güne başlayabilirsiniz.

Malzemeler:

- 100 gr kara lahana (küçük parçalar halinde doğranmış)

- 1 muz

- 70 gr doğranmış armut

- 100 gr doğranmış portakal

- 100 ml süt

- 1 çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil

- 6 buz küpü

Nasıl yapılır?

- İyi bir kıvam elde edene kadar hızı kademeli olarak artırarak karıştırın.

Yeşil enerji smoothie

Bu ferahlatıcı ve süper besleyici yeşil smoothie gücüyle kendinizi şarj edebilirsiniz.

Malzemeler:

- 1 kivi, soyulmuş

- 1 muz

- 70 gr kara lahana veya lahana

- 30 gr doğranmış ıspanak

- 1 küçük portakal veya mandalina, soyulmuş (daha soğuk bir karışım için dondurulmuş)

- 100 ml süt

- 120 ml buzlu su veya taze hindistan cevizi suyu

Nasıl yapılır?

- İyi bir karışım elde edene kadar hızı kademeli olarak artırarak iyice karıştırın.

Stres önleyici smoothie

Bazı insanlar için stres, istenmeyen kilo alımına neden olur. Bu yüzden rahatlamak, ideal kilonuzu korumanın veya kilo vermenin en iyi yollarından biridir. Bu tropikal yeşil içecek size yardımcı olacaktır. Salatalık, ananas, misket limonu ve nane ile yapılan bu ferahlatıcı, düşük kalorili içecek strese karşı savaşır.

Malzemeler:

- 120-240 ml hindistan cevizi suyu

- 100 gr salatalık (küçük parçalar halinde kesilmiş)

- 120 gr ananas parçası (daha soğuk bir içecek için dondurulabilir)

- 1 yemek kaşığı misket limonu suyu

- 1 yemek kaşığı doğranmış taze nane yaprağı

- 2 çay kaşığı agave şurubu veya akçaağaç suyu (isteğe bağlı)

- 6 buz küpü

Nasıl yapılır?

Tüm malzemeleri iyi bir kıvam alana kadar karıştırın. 120 ml hindistancevizi suyuyla başlayın ve daha az yoğunlukta bir karışım için su ekleyin.

Mango-havuç smoothie

Bu antioksidan açısından zengin smoothie tok kalmanıza ve dolayısıyla kilo vermenize yardımcı olur. A vitamini açısından zengin havuç ve mango, detoks aşamasında kendinizi iyi hissetmenizi sağalr ve serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olur.

Malzemeler:

- 170 gr taze doğranmış mango

- 60 gr rendelenmiş havuç

- 60 ml Hindistan cevizi suyu

- 120 gr ananas parçası (daha soğuk bir içecek için dondurulabilir)

- 1 muz

- 6 buz küpü

Nasıl yapılır?

Tüm malzemeleri hızı kademeli olarak artırarak karıştırın.