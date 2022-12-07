Zeytinyağının içine katılan birkaç damla şifa dağıtıyor

Altın sıvı olarak bilinen zeytinyağının ve güçlü antioksidanlardan olan limonun ayrı ayrı birçok faydası bulunuyor. Ancak bu ikili birleştiğinde adeta şifa kaynağı haline geliyor. İlaçlar kadar etkili olan bu karışım yüzyıllardır kullanılıyor. Vücudu hastalıklardan koruyan ve direnç sağlayan zeytinyağı limon karışımının faydalarını duyanlar mutfağa koşuyor.

Amerika'da yapılan bir araştırmada zeytinyağı ve limon karışımının vücuttaki tüm zehri attığı ortaya çıktı. Zeytinyağına katılan birkaç damla limon aç karnına tüketildiğinde sadece karaciğerdeki zehrin atılmasında yardımcı olmuyor aynı zamanda sindirim sistemini de temizliyor.

ZEYTİNYAĞI LİMON KARIŞIMININ FAYDALARI

HAFIZAYI GÜÇLENDİREREK BEYİN HASTALIKLARINDAN KORUR

Zeytinyağı limon karışımı Alzheimer hastalığından ve ruhsal çöküntüden korunmanıza yardımcı olur. Hafızayı güçlendirir ve depresyon riskini azalttığı yapılan araştırmalarda ispatlanmıştır. Siz de daha sağlıklı ve huzurlu bir hayat için kendinize bir iyilik yapın ve aç karnınıza zeytinyağı limon karışımı tüketin.

SİNDİRİM PROBLEMLERİNİ GİDERİR

Zeytinyağı yapısındaki biofenoller sayesinde kabızlık problemi yaşayanlar için birebir bir şifa kaynağıdır. Bu şifa kaynağına limon eklerseniz, limonun içindeki c vitamini ve antioksidanlar sayesinde sindirim sisteminiz daha sağlıklı hale gelir. Özellikle sabahları aç karnına içilen zeytinyağı-limon karışımı hem sindirimi rahatlatır hemde safra kesesi ve karaciğere iyi gelir. Vücudumuzun laboratuvarı olan karaciğerlerinizin sağlığını zeytinyağı-limon suyu karışımı ile koruyabilirsiniz.

KİLO VERDİRİR

Zeytinyağı limon karışımının yüksek insülin direncini dengelediği için, anormal yeme ihtiyacını ortadan kaldırır ve böylelikle daha rahat kilo vermenize yardımcı olur. Obezite şikayeti olanlar, her sabah aç karnına bir tatlı kaşığı zeytinyağı limon karışımını içerek daha zayıf hale gelebilirler.Bununla beraber limon içerisinde bulunan antioksidanlar bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek olur.Antioksidan bakımından zengin zeytinyağı ise içerisinde bulunan polifenoller, vitaminler ve oleik asit, antioksidan özelliğe sahiptir.

KOLESTEROLÜ DENGELER VE KALP DAMAR SAĞLIĞINI KORUR

Zeytinyağında bulunan sağlıklı yağ asitleri kanınızdaki lipid seviyesini dengeler. Ve beraberinde limonun içerdiği C vitamini sayesinde kolestrol seviyesi dengelenmiş olur. Böylelikle trigliserid ve kötü kolesterol seviyesi düşerek, kalp ve damar sağlığınızın korunmasına destek olur.Zeytinyağı limon karışımı kötü tip kolestrol olan LDL’yi düşürürken, İyi tip kolestrol olan HDL yükselterek, kolestrol şikayetini ortadan kaldırır.

DAHA GENÇ GÖRÜNMENİZİ SAĞLAR

Zeytinyağının içeriğindeki e vitamini ve biofenoller, limonda bulunan c vitamini ile birleştiğinde cilt için harika bir karışım ortaya çıkar. Bu karışımı cildinize sürerseniz, cildiniz neme doyar ve kırışıklıklar azalır. Daha genç görünmek için bu karışımı cildinize sürmeyi ihmal etmeyin.