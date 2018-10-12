Ziraat Mühendisleri Odası Bitki Sağlığı Laboratuvarı Eksikliğine Dikkat Çekti

Oda Başkanı Mehmet Ercilasun yazılı açıklamasında, ülkede tarım ürünleri ihracatında dönem dönem önemli yer tutan patatesin geçtiğimiz üretim sezonunda üretim alanlarındaki azalış, farklı sebeplerden kaynaklanan verim kayıpları, suların azalması ve tuzlanması gibi nedenlerden dolayı ülke içinde eksikliğinin oluştuğunu kaydetti.



Ercilasun, piyasadaki fiyat ve patates arzın devamlığın sağlanması için Patates Üreticileri Birliği Kooperatifi’ne patates ithal izni verildiğini bildirdi.



Ercilasun, yazılı açıklamasında, ithalatı yapılan patateslerde bitki sağlığı açısından Tarım Dairesi tarafından yapılan hastalık ve zararlı tespitinde imha ve menşeine iade işlemi yapılacağı kamuoyu ile paylaşıldıktan sonra Ziraat Mühendisleri Odası’na konuyla ilgili birçok sorular geldiğini ifade etti.



Ercilasun söz konusu hastalıkla ilgi muhataplarla yapılan görüşmelerde hastalığın patates yumrularına özgü bir hastalık olunduğu ve patates üretimini etkileyerek ekonomik kayıplara sebep olacağını belirtti. Ercilasun ayrıca patateslerde gözüken bu hastalığın insan ve hayvan sağlığına bir zararı olmadığını kaydetti.



Tarımsal ürünlerin ülkeler arasındaki hareketi çok hızlı gerçekleşmesiyle hasatlık ve zararlıların yayılmasının da aynı hızla olduğunu belirten Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı, özellikle ülkede bitki sağlığı ile ilgili bir laboratuvarın olmamasından dolayı bu gibi risklerin artmasının kaçınılmaz olduğunun altını çizdi.



Yaş sebze ve meyve ürün ithalatında karantina tedbirlerinin çok büyük önem arz ettiğini vurgulayan Ercilasun, ayrıca karantina önlemleri için kontrol noktalarının daha etkin ve gelişmiş denetimlerin yapılabilmesi için altyapı ve personel eksikliklerinin hızlıca giderilmesi gerektiğini ifade etti.