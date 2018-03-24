Sağlıklı sanılan alışkanlıklar neler?
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Günlük yaşantımızda düzenli olarak yaptığımız bazı alışkanlıklar var. Bunların sağlıklı olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ancak farkında olmadan yapılan ve aslında sağlıklı olmayan pek çok alışkanlık var. İşte onlardan bazıları...
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Yemekten sonra diş fırçalamak: Diş fırçalamak diş sağlığını korumak için oldukça önemli. Fakat bunu yemek yedikten hemen sonra yapmanız sağlıklı olmayacaktır. Yemek yedikten hemen sonra dişlerinizi fırçalamanız, diş minenize zarar verir ve bu da zamanla çürüklerin meydana gelmesini sağlar. Diş kayıplarına sebep olur.
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Yemekten sonra yürüyüş: Yemek yedikten sonra hemen yürüyüş yapmanın sağlıklı olduğu düşünülse de oldukça sakıncalıdır. Tempolu yürüyüş, sizi zorlar ve kalp krizi geçirme riskine kadar ciddi sorunlar yaratabilir. Yemekten bir iki saat sonra yürüyüşe çıkmanız doğru olacaktır.
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El antiseptiği: Ellerinizi yıkayacak bir yer olmadığında ellerinizi steril hale getirmek için el antiseptiği kullanıyorsanız bundan vazgeçmelisiniz. El, kendi kendini temizleyen yararlı bakteriler bulundurur. El antiseptiği, ellerinizdeki yararlı bakterilerinde yok olmasına neden olur. Bu nedenle el antiseptiğini mümkün olduğunca az kullanın.
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Yağsız yemek tüketmek: Yağsız yemeklerin sağlığınıza faydalı olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Yağsız yemeklerde lezzet vermek adına birçok kimyasala başvurulabiliyor. Yağın verdiği lezzeti yakalamak için birçok katkı maddesi kullanılabiliyor. Elbette çok yağlı yemek zararlıdır. Fakat yağsız yemek de zararlıdır. Bunun yerine sağlıklı yağlar ile yapılmış yemekleri tercih edebilirsiniz. Örneğin; bitkisel yağlar ve doymamış yağları tercih edebilirsiniz.
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Sütyen ile uyumak: Sütyen ile uyumak vücudun basıncının artmasına sebep olacaktır. Bu da vücuttaki melatonin hormonunu düşürür. Kişilerin daha hızlı hastalanmasına sebep olur ve sağlıklı bir uyku uyumanızı da engeller.
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Yeşil yapraklı bitki ile yoğurt yemek: Yaygın olarak tüketilen yeşil yapraklı sebze ile yoğurdun tüketilmesi doğru değildir. Yoğurdun içerisindeki kalsiyum ve yeşil yapraklı sebzelerdeki demir mineralleri etkisiz hale getirir.
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Balıkla yoğurt tüketmek yanlış değildir: Yaygın olarak bilinen bir yanlış bilgiye göre balık ile yoğurdun tüketilmemesidir. Zehirlenmenin sebebi balığın içinde bulunan histamin proteinidir, yoğurt değil. Vücuttaki histaminin artması alerjik durumlar meydana getirebilir. Balığınızın tazeliğine güveniyorsanız balık ile yoğurdun tüketilmemesinde hiçbir sakınca yoktur.