Dinçyürek, “Sağlıkta ülkemizde yenilikleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Sağlıkta yapay zekanın tanıda uygulamaya girdiğini söylemekten büyük bir memnuniyet duyarız. Aylar önce hedeflerimiz arasında yapay zekanın sağlıkta kullanımı vizyonunu ortaya koymuştuk. Bugün ise hayata geçiriyoruz” dedi.

Mamografide çekilen tüm mamografilerin 1-2 dakika gibi kısa süre içerisinde görevli radyoloğun önüne düştüğünü ifade eden Dinçyürek, görüntülerin yapay zekanın kontrolünden geçtiğini söyledi.

Dinçyürek, “Yapay zekanın kontrolünden geçerek, olası şüpheli alanlar işaretlenerek radyoloğun önüne geldiği için raporlama süresi kısalıyor, hata payı çok çok azalıyor” ifadelerini kullandı.

Yapay zekanın hekimlerin yerine geçmediğine dikkat çeken Dinçyürek, “Yapay zeka bir rapor oluşturmaz, tanı koymaz. Yapay zeka hekime, tanıyı koyacak hekime yardımcı olur” dedi.

Sağlıkta şu anda mamografiyle yapay zeka uygulamasının başladığını belirten Dinçyürek, “Yüzün üzerinde raporlama gerçekleşmiştir” açıklamasında bulundu.

Dinçyürek, çok yakın tarihte yeni yapay zeka uygulamalarının da devreye alınacağını belirterek, “Çok yakın tarihte, günler haftalar içerisinde akciğer grafisi, inme ve beyin kanamasında Bt, Bt anjiyo ve beyin MR'i ve ayrıca prostat MR'ında ilgili yapay zeka sayesinde tekrar raporu yazacak hekime yardımcı olacak yapay zeka uygulamaları hayata geçmiş olacak” ifadelerini kullandı.