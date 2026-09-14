-ÖZEL HABER-

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, Gündem Kıbrıs Web TV’de Genel Yayın Yönetmeni Çiğdem Aydın’ın konuğu oldu.

Şahali; erken genel seçim ve yerel seçimin birlikte yapılmasından karma oyun kaldırılmasına, Filo Jet faciası için kurulan Meclis Araştırma Komitesi’nden Erhan Arıklı’ya, kabine değişikliğinden CTP’deki adaylık sürecine kadar gündemdeki birçok başlığı değerlendirdi.

“YSK’nın işi çok zor olacak”

İki seçimin bir arada yapılmasının ilk kez deneyimleneceğini belirten Şahali, karma oyun kaldırılmasının özellikle seçim sonrası sayım ve döküm işlemleri açısından Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) işini kolaylaştıracağını söyledi.

Karma oy kaldırılmamış olsaydı da Meclis’in iki seçimin birlikte yapılmasına ilişkin kararının YSK tarafından uygulanmak durumunda olduğunu ifade eden Şahali, devletin YSK’nın ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü olduğunu kaydetti.

YSK’nın bu süreçte önemli bir sorumluluk üstleneceğini belirten Şahali, “YSK’nın işi çok zor olacak çünkü aynı zamanda hakem pozisyonundadır. Siyasi partilerin ve seçimde yer almaya karar vermiş bireylerin YSK’ya güvenmesi ve saygı göstermesi gerekir” dedi.

“Seçim takvimi başlamışken seçim hukukuyla oynamak art niyetlidir”

Karma oyun kaldırılmasını sert sözlerle eleştiren Şahali, seçim sürecine girilmiş bir dönemde seçim hukukunun değiştirilmesini doğru bulmadıklarını söyledi.

Şahali, Başbakan Ünal Üstel’in parti içindeki durumunun ve kendisini eleştiren kesimlerle yaşadığı sorunların karma oy sisteminde kendisi açısından sıkıntı yaratabileceğini savunarak, “Karma oyun kaldırılması seçim selameti için değil, Üstel’in bireysel siyasi menfaatleri için arzu ettiği bir şeydi” ifadelerini kullandı.

Düzenlemenin hükümet tasarısı olarak gündeme gelmemesine ve yaklaşık iki yıldır Meclis’te beklemesine dikkat çeken Şahali, UBP Parti Meclisi toplantısının hemen ardından karma oyun kaldırılmasının gündeme gelmesini de eleştirdi.

“Karma oy bu toplumun yapısından ortaya çıktı”

Karma oyun Kıbrıs Türk toplumunun yapısı nedeniyle ortaya çıkmış bir oy verme yöntemi olduğunu belirten Şahali, küçük bir toplumda seçmenlerle adayların bireysel temasının daha güçlü olduğuna işaret etti.

Şahali, “Siyaseten farklı düşünenlerin, farklı partilerde takdir ettikleri kişilere oy verebildikleri bir yöntemdi. Örneğin UBP’ye oy veren bir kişi Şahali’yi takdir ettiği için ona da oy verebilirdi” dedi.

Karma oy kullanan seçmen kitlesinin büyüklüğüne dikkat çeken Şahali, bu kitlenin sayısal olarak üçüncü ya da dördüncü parti büyüklüğünde olduğunu savundu.

CTP’nin başından beri mühürden yana olduğunu ve siyasi mücadelesini bu yönde sürdürdüğünü belirten Şahali, buna rağmen CTP’nin de karma oy sisteminden yararlandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın geçmiş seçim performansını örnek gösteren Şahali, CTP’ye oy vermeyen ciddi bir seçmen kitlesinin de Erhürman’a destek verdiğini kaydetti.

“11 Eylül’deki istismar sandığa yansıyacak”

Şahali, seçim takvimi başladıktan sonra yasanın değiştirilmesini ve 11 Eylül’de Filo Jet faciasının görüşülmesi amacıyla yapılan olağanüstü Meclis toplantısında seçim yasasının da gündeme alınmasını eleştirdi.

“Bu bizim kabul edeceğimiz, hazmedeceğimiz bir durum değildi” diyen Şahali, facianın istismar edilebileceğini öngörmelerine rağmen araştırma komitesinin kurulması gerektiği için toplantıya katıldıklarını söyledi.

UBP’nin olağanüstü birleşimi istismar ettiğini ve seçim hukukunu değiştirdiğini savunan Şahali, “Bu durum seçmende bir algı yarattı. 11 Eylül’deki istismar sandıklara yansıyacak” dedi.

“Araştırma komitesi yaralı doğdu”

Filo Jet faciasının araştırılması amacıyla oluşturulan Meclis Araştırma Komitesi’ne de değinen Şahali, mevcut yasal düzenleme gereği komitenin Meclis’te temsil edilen siyasi partilerden oluşması gerektiğini söyledi.

Bilirkişiler, akademisyenler ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin komite çalışmalarına dahil edilebileceğini ancak komite başkanlığının kritik öneme sahip olduğunu ifade eden Şahali, CTP olarak başkanlığın muhalefete verilmesini talep ettiklerini belirtti.

“Başkanlığı UBP’de olan bir komiteden çıkacak raporun ne olacağı ortadadır” diyen Şahali, komitenin “yaralı doğduğunu” savundu.

Facianın acılarının hâlâ taze olduğunu vurgulayan Şahali, yakınlarının bedenlerine henüz ulaşılamayan aileler bulunduğunu hatırlatarak, “Onların acısı bizim açımızdan konuşulması gereken en önemli şeydir. Ancak onlara bu acıyı yaşatan sebepleri ortaya çıkarmak da bizim sorumluluğumuzdur” ifadelerini kullandı.

Şahali, UBP’nin gerçeklerin peşine düşme niyetinde olması halinde komite başkanlığının CTP’li bir milletvekili tarafından yürütülmesinden rahatsızlık duymaması gerektiğini savundu.

Arıklı’ya sert eleştiri: Bizi şaşırtmadı, Erhan Bey budur

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın Filo Jet faciası sürecindeki tutumunu da değerlendiren Şahali, Arıklı’nın “olgun bir siyaset insanı gibi davranmadığını” savundu.

Şahali, “Bu mesele başbakan ya da cumhurbaşkanı meselesi değildi. Her ne olursa olsun olay yerinde olur, insanların yanında durur ve olayın aydınlatılması için kendi atadıklarıyla birlikte görevden çekilirdi” dedi.

Arıklı’nın süreç içerisindeki açıklamalarını “tutarsız” olarak nitelendiren Şahali, “Erhan Bey her zamanki gibi davrandı, bizi şaşırtmadı. Erhan Bey budur” ifadelerini kullandı.

Arıklı’nın davranışlarının yaşanan olayın yarattığı duygusal yükle açıklanamayacağını savunan Şahali, “Gençken de böyleydi. Tutarsız, saldırgan, duygu patlamaları yaşayan birisiydi. Meclis’te olduğu süreçte de öğrenmeyi değil, refleksleriyle davranmayı 8 yıldır Meclis’te hep acıların çocuğu olmayı tercih etti” dedi.

Şahali, Arıklı’nın siyasi söyleminde köken tartışmalarını öne çıkardığını da savunarak bunun toplumsal açıdan zarar verici olduğunu ifade etti.

Kabine değişikliğine tepki: Gayriciddi ve utanç verici

Son kabine değişikliğini de değerlendiren Şahali, yapılan değişiklikleri “çok gayriciddi ve utanç verici” olarak nitelendirdi.

Kamudaki bürokratik atamaların “saadet zincirine dönüştüğünü” savunan Şahali, son iki bakan atamasının Başbakan Ünal Üstel’in siyasi menfaatleri açısından stratejik olduğunu ileri sürdü.

Faiz Sucuoğlu’nun UBP’nin son “gerçek kurultayının kazananı” olduğunu belirten Şahali, Sucuoğlu’nun liderliğinde UBP’nin genel seçimden yüzde 39 oyla birinci parti çıktığını hatırlattı.

Şahali, Sucuoğlu’nun daha sonra parti içerisinde geri plana itildiğini, Üstel’in ise UBP Genel Başkanlığı ve Başbakanlık görevine geldiğini belirterek, “Üstel, hükümetten gitmesine iki ay kala hükümetten ettiği Sucuoğlu’nu kabinesine alıyor. Sucuoğlu da Üstel’i hazmediyor; müthiş bir mide” ifadelerini kullandı.

Hasan Taçoy’un da geçmişte Üstel’le genel başkanlık yarışına girdiğini anımsatan Şahali, son atamaların hem Sucuoğlu taraftarlarının gönlünü almaya hem de Taçoy’a destek veren parti içi kesimleri Üstel’e yaklaştırmaya yönelik olduğunu savundu.

“Partime nefer olarak hizmet etmeye devam ederim”

CTP’deki konumuna ve son kurultay sürecine ilişkin de konuşan Şahali, CTP Grup Başkan Vekili ve Parti Meclisi üyesi olduğunu, ancak yönetsel bir görev üstlenmediğini söyledi.

Kurultayda arzu ettiği ölçüde değer görmediğini anladığını açıkça ifade eden Şahali, buna rağmen ortaya çıkan demokratik sonuca saygı duyduğunu vurguladı.

“Genel sekreterdim, sitem ettim ama bununla devam etmedim. Ortada demokratik bir tavrın sonucu var ve buna saygı gösterdim. Burada olma iddiam devam ediyor. Partime nefer olarak hizmet ederim” dedi.

CTP ile UBP’de yaşanan parti içi süreçlerin birbirine benzetilemeyeceğini belirten Şahali, genel başkanlığa aday olmasının ardından rakibiyle uyumlu çalışamayabileceği düşüncesiyle genel sekreterlik görevinden alındığını söyledi.

“Ben bunu hazmettim. Genel sekreterlikten alındıktan sonra yeniden aday olmadım. Sizi genel başkanın direktifiyle görevden alan kurula karşı aday olmazsınız” ifadelerini kullandı.

“Adaylarla ilgili nihai kararlar henüz verilmedi”

CTP’nin milletvekili adaylarının belirlenmesine ilişkin süreci de anlatan Şahali, bu konuda yetkili organın Merkez Yönetim Kurulu (MYK) olduğunu ve kendisinin MYK’da yer almadığını belirtti.

Parti üyelerinin takdir etmesi halinde listelerde yer alacağını ifade eden Şahali, 10 kişiye kadar kontenjan aday gösterilebileceğini söyledi.

Kontenjan adayların belirlenme sürecinde MYK’nın yapacağı değerlendirme ve istişarelerin Parti Meclisi’ne taşınacağını kaydeden Şahali, 82 kişilik Parti Meclisi’nin önerileri tartışıp oylayarak karara bağlayacağını belirtti.

“Bu süreçler henüz yaşanmadı. Kontenjan adaylarla ilgili nihai kararlar tamamlanmadı. Dolayısıyla şu an için resmi açıklama yapılmamış olması normal” dedi.

Şahali, resmi seçim takviminin 6 Ekim itibarıyla başlayacağını, CTP’nin görünür propaganda faaliyetlerine ise bu tarihten biraz daha önce başlamayı planladığını söyledi.

“Acılar nedeniyle propaganda çalışmalarımızı durdurduk”

Ülke gündeminin son dönemde yaşanan acı olaylarla şekillendiğini belirten Şahali, bunun CTP’nin seçim çalışmalarını da etkilediğini söyledi.

“İptaller silsilesiyle hareket ediyoruz. Propagandalarımızı bağır çağır yapıyorduk ama durdurduk, henüz başlamadık” diyen Şahali, özellikle kadınlara yönelik şiddetin siyasi bir mesele olduğunu vurguladı.

“Öldürülen kadınlar siyasetin kurbanıdır”

Şahali, son dönemde yaşanan kadın cinayetleri ve ev içi şiddet olaylarının yalnızca bireysel vakalar olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, “Ev içi şiddet siyasi bir meseledir. Öldürülen kadınlar siyasetin kurbanıdır” dedi.

Kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi ve risklerin önceden tespit edilebilmesi için yönetsel bir dönüşüme ihtiyaç bulunduğunu söyleyen Şahali, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Yasası’nın 2015 yılında Meclis’ten geçtiğini ancak yasada öngörülen yapıların hayata geçirilmediğini ifade etti.

“Yasamız var ama dairemiz yok” diyen Şahali, CTP’nin de geçmişte bunu tamamlayamadığı yönündeki eleştirilere karşılık, 2015’ten bu yana yalnızca Kalyoncu Hükümeti döneminde yaklaşık 9 ay, Erhürman Hükümeti döneminde ise yaklaşık 15 ay hükümette yer aldıklarını söyledi.

Şahali, “Biz en beceriksiziydik diyelim; ama son 8 yıldır biz hükümette yokuz. Bu ülkede aksayan her ne varsa UBP’nin kesintisiz biçimde hükümette yer aldığı bu dönemde çözülmesi gerekirdi” ifadelerini kullandı.