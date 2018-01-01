Şahan'ın Kayhan filminden ilk kareler

37 yaşındaki oyuncu sözlerine şöyle devam etti: Kayhan aslında tüm masumiyetine ve temiz kalbine rağmen, kendisine haksızlık edildiğinde bunu kabullenemeyen insanları anlatıyor. O’na kötülük yapanlar için intikam planları hazırlasa da, diğer yandan, ‘arkadaşlık yemini’ ettiği dostunu da ölümüne savunuyor. O aslında bizler gibi… Hepimizin arzu ettiği, ‘Beşikten mezara kadar’ dostlukların adamı” şeklinde konuştu.