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Şahan'ın Kayhan filminden ilk kareler

Şahan'ın Kayhan filminden ilk kareler

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Recep İvedik tiplemesiyle Türkiye’nin en çok izlenen yapımlarına imza atan Şahan Gökbakar’ın “Bizden biri gibi” dediği son filmi Kayhan’dan ilk kareler görücüye çıktı.


Şahan'ın Kayhan filminden ilk kareler

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Recep İvedik filmiyle Türk sinemasında sayısız rekora imza atan Şahan Gökbakar yeni karakteri için, “Kayhan aslında bizler gibi. Hepimizin arzu ettiği ‘Beşikten mezara kadar’ dostlukların adamı” dedi.


Şahan'ın Kayhan filminden ilk kareler

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9 Şubat’ta vizyona girecek projede, komedyen 10 sene önce, geniş kitleler tarafından sevilen ‘İşin Aslı’ skecindeki Kayhan karakterini sinema izleyicisiyle buluşturacak.


Şahan'ın Kayhan filminden ilk kareler

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Gökbakar, kardeşi Togan ile senaryosunu yazdığı film için, “Kayhan yaptığım skeçler arasında en sevilen karakterlerden biriydi. Sinemadaki hikayesinde de herkesin ona çabucak ısınacağını düşünüyorum” diye konuştu.


Şahan'ın Kayhan filminden ilk kareler

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37 yaşındaki oyuncu sözlerine şöyle devam etti: Kayhan aslında tüm masumiyetine ve temiz kalbine rağmen, kendisine haksızlık edildiğinde bunu kabullenemeyen insanları anlatıyor. O’na kötülük yapanlar için intikam planları hazırlasa da, diğer yandan, ‘arkadaşlık yemini’ ettiği dostunu da ölümüne savunuyor. O aslında bizler gibi… Hepimizin arzu ettiği, ‘Beşikten mezara kadar’ dostlukların adamı” şeklinde konuştu.


Şahan'ın Kayhan filminden ilk kareler

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Çekimlerinin tamamı İstanbul’da gerçekleştirilen ve beş haftada tamamlanan ‘Kayhan’ın hikayesi ise şöyle:


Şahan'ın Kayhan filminden ilk kareler

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Film, okulun geleneksel pilav gününe lise arkadaşlarını görmek için heyecanla gelen ‘Kayhan’ın, kendisine hediye edilen 98 mezunları yıllığını görünce yaşadığı büyük şok ile başlıyor.


Şahan'ın Kayhan filminden ilk kareler

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Lise yıllarından beri dost bildiği herkesin aslında kendisinden nefret ettiğini öğrenen Kayhan, yaşadığı hayal kırıklığını üzerinden atamayınca kahkaha ve komedi dolu bir intikam hikayesinin fitili ateşleniyor. İşte Kayhan’dan kareler


Şahan'ın Kayhan filminden ilk kareler

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