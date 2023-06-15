Güney Afrika ülkelerinden Namibya, insanları tehdit ettiği gerekçesiyle 40 timsahı satışa çıkardı.

The Namibian gazetesinin haberine göre, Çevre, Orman ve Turizm Bakanlığı, insanlar ile vahşi hayvanlar arasındaki çatışmaları azaltmak için Zambezi ve Kavango bölgelerinde 40 timsahı satma kararı aldı.

Bakanlık Sözcüsü Romeo Muyunda, ulusal parkların dışında yaşamaya başlayan, insan ve diğer besi hayvanlarına zarar veren timsahların, uygun yaşam koşullarını sağlamayı taahhüt eden ülkelere satılacağını söyledi.

VAHŞİ HAYVAN SAYISINDA ARTIŞ

Namibya'da koruma tedbirlerinin etkili şekilde uygulanmasıyla son yıllarda vahşi hayvanların sayısının arttığına dikkati çeken Muyunda, bunun insanların yaşam alanlarının da kısıtlanmasına yol açtığını dile getirdi.

GEREKLİ ŞARTLAR

Muyunda, timsahlar için gerekli yaşam alanına sahip olma ve hastalık testi yapabilme şartlarını yerine getiren ülkelere, timsahların satılacağını vurguladı.

3 MİLYON LİRA TAZMİNAT ÖDENDİ

Namibya hükümeti, 2019'dan bu yana vahşi hayvanların saldırılarından ötürü, vatandaşlarına 2,3 milyon Namibya doları (3 milyon lira) tazminat ödemek zorunda kaldı.