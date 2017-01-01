Sahneleri ülke ülke fotoğraflıyor

Sıkı bir Game Of Thrones takipçisi ve Alman bloger Andrea David, dünyayı gezerek dizinin sahnelerinin çekildiği yerleri keşfediyor. David, tüm dünyada ilgiyle takip edilen dizinin bazı sahneleri hangi ülkedeyse o sahnenin fotoğrafıyla o bölgeye gidiyor. Sahneleri farklı bakışla fotoğraflayan David bunları sosyal medyadan yayınlıyor. İşte birçok ülkenin yer aldığı o çalışma ve Game of Thrones sahnelerinin yeniden canlandığı o çalışmadan kareler...