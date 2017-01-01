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Sahneleri ülke ülke fotoğraflıyor

Sahneleri ülke ülke fotoğraflıyor

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Sıkı bir Game Of Thrones takipçisi ve Alman bloger Andrea David, dünyayı gezerek dizinin sahnelerinin çekildiği yerleri keşfediyor. David, tüm dünyada ilgiyle takip edilen dizinin bazı sahneleri hangi ülkedeyse o sahnenin fotoğrafıyla o bölgeye gidiyor. Sahneleri farklı bakışla fotoğraflayan David bunları sosyal medyadan yayınlıyor. İşte birçok ülkenin yer aldığı o çalışma ve Game of Thrones sahnelerinin yeniden canlandığı o çalışmadan kareler...


Sahneleri ülke ülke fotoğraflıyor

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Ulica Od Rupa (Dubrovnik, Hırvatistan)


Sahneleri ülke ülke fotoğraflıyor

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Girona Katedrali (Girona, İspanya)


Sahneleri ülke ülke fotoğraflıyor

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Carrer del Bisbe Josep Cartañà (İspanya)


Sahneleri ülke ülke fotoğraflıyor

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Myvatn (İzlanda)


Sahneleri ülke ülke fotoğraflıyor

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Jesuit Stairs (Dubrovnik, Hırvatistan)


Sahneleri ülke ülke fotoğraflıyor

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The Dark Hedges (Kuzey İrlanda)


Sahneleri ülke ülke fotoğraflıyor

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Minceta Tower (Dubrovnik, Hırvatistan)


Sahneleri ülke ülke fotoğraflıyor

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Trsteno Arboretum (Hırvatistan)


Sahneleri ülke ülke fotoğraflıyor

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Tollymore Forest Park (Kuzey İrlanda)


Sahneleri ülke ülke fotoğraflıyor

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Carnlough (Kuzey İrlanda)


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