Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görevli polis memuru Bora Çelebi, mahkemede olguları aktardı.

Polis, 5 Ağustos 2026 tarihinde sahte araç kiralama internet sitesi üzerinden araç kiralayan ve 317 bin TL ödeme yapan bir kişinin, dolandırıldığını belirterek polise şikâyette bulunması üzerine soruşturma başlatıldığını söyledi.

Şikâyet üzerine yapılan incelemede, müştekinin ödediği paranın önce B.S.’nin, ardından M.A.M.’nin hesabına gönderildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Polis, M.A.M.’nin 10 Ağustos tarihinde tutuklandığını, cep telefonunun emare olarak alındığını ve mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün ek tutukluluk süresi temin edildiğini belirtti.

Soruşturma kapsamında B.S.’nin ise 11 Ağustos’ta tutuklandığını ve iki cep telefonunun emare olarak alındığını aktaran polis, soruşturmanın yeni başladığını ifade etti.

Polis, alınması gereken ifadeler ve incelenecek cep telefonları bulunduğunu, ayrıca meseleyle bağlantılı 3 kişinin arandığını belirterek zanlı için 2 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, B.S.’nin 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.