Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Savaş Saadetoğlu olguları aktardı.

Saadetoğlu, zanlı S.A.’nın, 2025 yılı Mart ayında Lefkoşa’da Pakistan ve Hindistan uyruklu 10 kişiye çalışma izinlerini yapacağını söyleyerek 6 bin dolar parayı sahte beyanla temin ettiğinin iddia edildiğini söyledi.

Polis, şikâyetin 5 Temmuz 2025 tarihinde yapıldığını, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 3 Temmuz 2025 tarihinde ülkeden çıkış yaptığının belirlendiğini kaydetti.

Aranan şahıs ilan edilen zanlının 29 Eylül 2026 tarihinde ülkeye giriş yaptığı sırada Girne Limanı’nda tutuklandığını belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına, 60 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin toplam 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.