Gümrük memurlarının ek mesai ücretinin 2895.36 TL olduğu ancak yol ve yemek ücretlerinin olmamasına rağmen, 02 Kasım 2023 tarihinde B.U., ek mesai, yol ve yemek ücretleri için 9000 TL tutarında sahte bir fatura düzenleyerek, cep telefonunun WhatsApp uygulaması üzerinden balıkları ithal eden şirket işletmecisine göndermiştir. Bu eylemle gerçek ücret ile aradaki fark olan 6104,64 TL parayı sahtekarlıkla temin etmeye teşebbüs ettiği belirlenmiştir.

Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte B.U. tutuklanmıştır. Soruşturma halen devam etmekte olup, sahte fatura ve sahtekarlık operasyonuyla ilgili detaylar üzerindeki çalışmalar sürdürülmektedir.