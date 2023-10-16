Sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanan doktor  S.S ile suçla bağlantılı tutuklanan Eczacı G.K yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Töre, Lefkoşa Maratonu için kayıt yaptırdı... Töre, Lefkoşa Maratonu için kayıt yaptırdı...

Mahkeme S.S ve G.K'yi teminata bağlayarak serbest yargılanmaları yönünde karar aldı.