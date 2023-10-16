Sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanan doktor S.S ile suçla bağlantılı tutuklanan Eczacı G.K yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Mahkeme S.S ve G.K'yi teminata bağlayarak serbest yargılanmaları yönünde karar aldı.
Sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanan doktor S.S ile suçla bağlantılı tutuklanan Eczacı G.K yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Mahkeme S.S ve G.K'yi teminata bağlayarak serbest yargılanmaları yönünde karar aldı.
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