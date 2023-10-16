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Mahkeme S.S ve G.K'yi teminata bağlayarak serbest yargılanmaları yönünde karar aldı.

Töre, Lefkoşa Maratonu için kayıt yaptırdı...

Töre, Lefkoşa Maratonu için kayıt yaptırdı...

Sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanan doktor S.S ile suçla bağlantılı tutuklanan Eczacı G.K yeniden mahkemeye çıkarıldı.

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