"Sahte reçete " soruşturması kapsamında tutuklu bulunan zanlı Eczacı F.I.ve zanlı eczacı K.D. bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Tahkikat memuru Cemali Çiftçi, 13 Eylül’de başlatılan soruşturma kapsamında Eczacı F.I ve eczacı K.D‘nin “Resmi evrak sahteleme“, “Sahtelenmiş resmi evrakı tedavüle sürme” ve “Sahtekârlıkla para ve mal temini” suçlarından 11 Ekim'de tutuklandıklarını kaydetti.

Polis, zanlıların soruşturmaya etki etmeyecekleri gerekçesiyle teminatla serbest bırakılmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlıların; 50 bin TL nakit kefalet ödemesi, KKTC vatandaşı 2 kefilin 500’er bin TL senet imzalanması ve zanlıların haftada bir polise ıspat-ı vücut yapmaları koşuluyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Zanlıların kimlik ve pasaportlarına el konularak, yurt dışına çıkışları da yasaklandı.