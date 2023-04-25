Alayköy'de meydana gelen ciddi darp ve yaralama suçlarından tutuklanan zanlılar F.T. ve Y.Y. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru olguları aktardı. Polis, zanlı F.T’nin Ciddi Darp suçuna, zanlı Y.Y’nin ise Yaralama ve Ciddi Darp suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlı F.T’nin 21 Nisan 2023 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Alayköy sanayi bölgesinde 2.inci etap 18.inci cadde No:2’de bulunan yatı evi içerisinde aynı yerde sakin ev arkadaşı Y.Y. ile aralarında şakalaşma sonucunda çıkan tartışma neticesinde Y.Y’nin elinden almış olduğu nargile çubuğu ile kafasına ve vücudunun muhtelif yerlerine gelişi güzel vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettiğini anlattı.

Polis, zanlı Y.Y’nin, ise olay anında tartışma neticesinde eline almış olduğu nargile demir çubuğu ile F.T’nin kafasına vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettikten sonra yine eline almış olduğu ağız genişliği 8.5 cm, ağız uzunluğu 19.5 cm toplam uzunluğu 35 cm olan demirden mamul tahrayı sağ koluna sallamak suretiyle 2 cm'lik kesi oluşmasına sebep olup adı edileni yaraladığını belirtti.

Polis, aynı gün zanlıların mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti. Zanlıların olayın ardından gözaltına alınarak mahkemeye çıkarıldığını ve haklarında 2 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını ve zanlıların araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade etti.

Polis memuru, zanlıların çalışma izninin sonlandığını belirterek, teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme zanlıları bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.