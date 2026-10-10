Turnuva öncesinde mezarı başında anılan Salih Çarka’nın hatırası, dostları ve avcı-atıcı camiasının katılımıyla yaşatıldı.

Önce kabri başında andılar

Etkinlik kapsamında saat 07.30’da Değirmenlik Mezarlığı ziyaret edilerek Salih Çarka’nın kabrine çelenk konuldu. Yakınları ve arkadaşları, Çarka’yı kabri başında anarak hatırasını yaşattı.

İki kategoride mücadele ettiler

Vadili Atış Poligonu’nda düzenlenen turnuva, Özel Seri ve Avcı olmak üzere iki kategoride gerçekleştirildi. Öğle saatlerinde beklenen yağış nedeniyle kayıt işlemleri saat 09.00’da başladı ve 11.30’da tamamlandı.

Salih Çarka’nın yakın arkadaşları ve akrabalarının katıldığı Özel Seri kategorisinde ilk beşe giren sporculara anı kupaları takdim edildi. Avcı kategorisinde ise ilk üç sırayı elde eden sporcular kupalarını aldı. Organizasyon kapsamında katılımcılara sürpriz hediyeler de verildi.

Salih Çarka’nın anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen turnuva, sporun ve dostluğun buluştuğu anlamlı bir etkinlik olarak tamamlandı.