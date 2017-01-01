Sam Rouen 71 kilo verdi inanılmaz değişti
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Sam yarışmaya katıldığında 19 yaşındaydı ve 154 kiloydu.
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Katıldığı yarışma programı sayesinde 71 kilo veren Sam Rouen’in öncesi ve sonrasındaki değişimin yanı sıra yaşadığı hayat bile bambaşka. İşte herkese ilham olacak, kilo verme konusunda sizi motive edecek detaylar
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Fazlalıkları olan yarışmacıların diyet ve egzersizlerle milyonların önünde kilo vermeye çalıştıkları televizyon programı The Biggest Loser’ın 2008’deki yani üçüncü sezonundaki galibi Sam Rouen oldu.
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Sam yarışmaya katıldığında 19 yaşındaydı ve 154 kiloydu. Yarışma sona erdiğinde 71 kilo verdi.
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Sam yarışma sayesinde düzenli spor yapma ve sağlıklı beslenme alışkanlığını kazandı. Bugün 28 yaşındaki Sam şimdilerde fit vücuda sahip bir itfaiyeci.
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Sam, “9 yıl geçti. İyi ve kötü tecrübelerim oldu. Çok iyi ve çok kötü hissettiğim anlar oldu. Bu süreçte yanımda duran herkese teşekkür etmek istiyorum” dedi.
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Sam bir de yerel bir derginin çıkardığı bir sayıda ‘En seksi itfaiyeciler’ arasında yer aldı. Aradan dokuz yıl geçmesine rağmen programa katıldığı günleri dün gibi hatırlıyor.
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Sam, Avustralian Daily Telegraph’a “Geçmişte yaşadığım travmaların izini hala taşıyorum. Mesela plaja gittiğimde hala tişörtümü çıkarmaktan çekiniyorum” dedi.
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3 ayda 154 kilodan 83 kiloya düşen Sam, azim ve çalışmayla her şeyin başarılabileceğinin en büyük kanıtı.
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Kilo verdikten sonra da sağlıklı beslenmeye ve düzenli olarak spor yapmaya devam eden Sam, “Spor yapmaya bağımlı hale geldim. Kardeşimle beraber koşmak ve ağırlık kaldırmak harika hissettiriyor” dedi.
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Bu sırada hayatının aşkı olan Dani ile tanıştı ve nişanlandı.
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İşte Sam Rouen'in son halinden kareler...