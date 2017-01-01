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Sam Rouen 71 kilo verdi inanılmaz değişti

Sam Rouen 71 kilo verdi inanılmaz değişti

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Sam yarışmaya katıldığında 19 yaşındaydı ve 154 kiloydu.


Sam Rouen 71 kilo verdi inanılmaz değişti

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Katıldığı yarışma programı sayesinde 71 kilo veren Sam Rouen’in öncesi ve sonrasındaki değişimin yanı sıra yaşadığı hayat bile bambaşka. İşte herkese ilham olacak, kilo verme konusunda sizi motive edecek detaylar


Sam Rouen 71 kilo verdi inanılmaz değişti

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Fazlalıkları olan yarışmacıların diyet ve egzersizlerle milyonların önünde kilo vermeye çalıştıkları televizyon programı The Biggest Loser’ın 2008’deki yani üçüncü sezonundaki galibi Sam Rouen oldu.


Sam Rouen 71 kilo verdi inanılmaz değişti

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Sam yarışmaya katıldığında 19 yaşındaydı ve 154 kiloydu. Yarışma sona erdiğinde 71 kilo verdi.


Sam Rouen 71 kilo verdi inanılmaz değişti

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Sam yarışma sayesinde düzenli spor yapma ve sağlıklı beslenme alışkanlığını kazandı. Bugün 28 yaşındaki Sam şimdilerde fit vücuda sahip bir itfaiyeci.


Sam Rouen 71 kilo verdi inanılmaz değişti

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Sam, “9 yıl geçti. İyi ve kötü tecrübelerim oldu. Çok iyi ve çok kötü hissettiğim anlar oldu. Bu süreçte yanımda duran herkese teşekkür etmek istiyorum” dedi.


Sam Rouen 71 kilo verdi inanılmaz değişti

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Sam bir de yerel bir derginin çıkardığı bir sayıda ‘En seksi itfaiyeciler’ arasında yer aldı. Aradan dokuz yıl geçmesine rağmen programa katıldığı günleri dün gibi hatırlıyor.


Sam Rouen 71 kilo verdi inanılmaz değişti

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Sam, Avustralian Daily Telegraph’a “Geçmişte yaşadığım travmaların izini hala taşıyorum. Mesela plaja gittiğimde hala tişörtümü çıkarmaktan çekiniyorum” dedi.


Sam Rouen 71 kilo verdi inanılmaz değişti

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3 ayda 154 kilodan 83 kiloya düşen Sam, azim ve çalışmayla her şeyin başarılabileceğinin en büyük kanıtı.


Sam Rouen 71 kilo verdi inanılmaz değişti

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Kilo verdikten sonra da sağlıklı beslenmeye ve düzenli olarak spor yapmaya devam eden Sam, “Spor yapmaya bağımlı hale geldim. Kardeşimle beraber koşmak ve ağırlık kaldırmak harika hissettiriyor” dedi.


Sam Rouen 71 kilo verdi inanılmaz değişti

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Bu sırada hayatının aşkı olan Dani ile tanıştı ve nişanlandı.


Sam Rouen 71 kilo verdi inanılmaz değişti

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İşte Sam Rouen'in son halinden kareler...


Sam Rouen 71 kilo verdi inanılmaz değişti

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Sam Rouen 71 kilo verdi inanılmaz değişti

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Sam Rouen 71 kilo verdi inanılmaz değişti

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Sam Rouen 71 kilo verdi inanılmaz değişti

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