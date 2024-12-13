Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne hukuk mücadelesi dolayısıyla Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi tarafından "2024 Yılı Hukuk Ödülü" takdim edildi.

Ödül törenine katılan Dernek Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, yaptığı konuşmada, “Bugün burada, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği adına bulunmaktan derin bir onur duyuyoruz. Ödüllendirdiğiniz adalet mücadelemiz, ne yazık ki tarifsiz bir acının ve unutulması imkânsız bir trajedinin ardından başladı” ifadelerini kullandı.

Karakaya, “6 Şubat 2023 depreminde, ahlaksızlığın ve sorumsuzluğun bir araya geldiği İsias Otel’in enkazında evlatlarımızı, öğretmenlerimizi, rehber dostlarımızı ve ailelerimizi kaybettik. O günden beri tek bir söz verdik: Sevdiklerimiz için adalet sağlanana kadar bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz” dedi.

"ADALETİN PEŞİNDEN GİDEN HERKESİN ÖDÜLÜDÜR"

“Bu ödül, yalnızca Şampiyon Meleklerimizi değil, onların aileleri, arkadaşları ve hak arayışı içindeki tüm insanları temsil ediyor” açıklamasını da yapan Karakaya, şöyle devam etti:

“Biz bu yola çıktığımızda biliyorduk ki adalet aramak yalnızca hukuki bir süreç değildir. Adalet, aynı zamanda toplumsal bir vicdan, bir dayanışma ve ahlaki bir duruş gerektirir. İşte bu sebeple, bugünkü ödül, sadece bizim değil, adaletin peşinden giden herkesin ödülüdür. Adalet mücadelemiz, sadece kaybettiğimiz canlarımız için değil, gelecekte hiçbir çocuğun, hiçbir annenin ve babanın, ahlaksız insanlar ve rant uğruna yapılan binalar sonucu hayatlarını kaybetmemesini sağlamak için bir emsal teşkil edecektir. Türkiye gibi deprem gerçeğiyle yaşayan bir ülkede, yapı güvenliğinin bir lüks değil, zorunluluk olduğunu her platformda dile getirdik ve getirmeye devam edeceğiz. Çünkü insan hayatı paradan, çıkar ilişkilerinden ve kısa vadeli kazanç hesaplarından daha değerlidir."

"MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Karakaya, "Bu zorlu süreçte hep birlikte hareket ederek, ne kadar güçlü olduğumuzu gördük. Biz, yalnızca kayıplarımız için yas tutmadık; onların isimlerini eğitim, spor ve dayanışma projeleriyle yaşatma kararlılığı gösterdik. Şampiyon Meleklerimiz için burslar sağladık, bir eğitim kampüsü inşa etme hayali kurduk ve topluma fayda sağlayacak projeler ürettik. Bu ödül, bu mücadeleye omuz veren her bir bireye aittir" dedi.

Ruşen Yücesoylu Karakaya, "Bugün bu ödülü alırken, bize destek olan tüm dava arkadaşlarımıza, basın mensuplarına ve bu mücadeleye ışık tutan sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Çünkü yalnızca birlikte hareket edersek adaleti sağlayabilir, yalnızca dayanışmayla gelecek nesillere daha güvenli bir dünya bırakabiliriz. Mücadelemiz devam edecek; çünkü adalet arayışımız, aynı zamanda insanlık onurunun savunusudur. Evlatlarımıza, öğretmenlerimize ve tüm sevdiklerimize bir söz verdik: Unutmayacağız ve unutturmayacağız. Adalet mücadelemize destek olan herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız!”