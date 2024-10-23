Şampiyon Meleklerimizin aileleri, Barolar Birliği Başkanı, bakan, milletvekilleri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişilik kafileyi taşıyan uçak, saat 13.00 sıralarında Ercan Havalimanı’na iniş yaptı.

Neler olmuştu?

Mahkeme heyeti tarafından 9 Eylül Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan yeni bir bilirkişi heyetinden talep edilen 3. bilirkişi raporunun dava dosyasına girmesi bekleniyordu. Ancak dava dosyasına girmesi beklenen 3. bilirkişi raporu dünkü duruşmaya yetişmedi.

Sanık avukatlarının, tutuklu bulunan sanıkların tutuksuz yargılanmasını talep ettiği dünkü duruşmada mahkeme heyeti ara kararını açıklamış ve tutuklu olarak yargılanan 3 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verirken; mahkemeyi 3 Aralık 2024 tarihine ertelemişti.