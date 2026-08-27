Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek Galatasaray ile Fenerbahçe'nin de yer alacağı kura çekimi Monako'da yapıldı.

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ

Barcelona (Evinde)

Paris Saint-Germain (Deplasman)

Aston Villa (Evinde)

Sporting Lizbon (Deplasman)

Gönyeli Tenis Kulübü’nden Gürcistan’da uluslararası başarı
Gönyeli Tenis Kulübü’nden Gürcistan’da uluslararası başarı
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Feyenoord (Evinde)

Lille (Deplasman)

Stuttgart (Evinde)

AEK (Deplasman)

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ

Atletico Madrid (Deplasman)

Liverpool (Evinde)

Aston Villa (Deplasman)

Roma (Evinde)

Shakhtar Donetsk (Deplasman) *Maç İngiltere'de oynanacak.

Villareal (Evinde)

Slavia Prag (Evinde)

LASK (Deplasman)