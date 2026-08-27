Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek Galatasaray ile Fenerbahçe'nin de yer alacağı kura çekimi Monako'da yapıldı.
GALATASARAY'IN RAKİPLERİ
Barcelona (Evinde)
Paris Saint-Germain (Deplasman)
Aston Villa (Evinde)
Sporting Lizbon (Deplasman)
Feyenoord (Evinde)
Lille (Deplasman)
Stuttgart (Evinde)
AEK (Deplasman)
FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ
Atletico Madrid (Deplasman)
Liverpool (Evinde)
Aston Villa (Deplasman)
Roma (Evinde)
Shakhtar Donetsk (Deplasman) *Maç İngiltere'de oynanacak.
Villareal (Evinde)
Slavia Prag (Evinde)
LASK (Deplasman)