Şampiyonluk kupasının da getirildiği ziyarette, Boğaziçi Spor Kulübü elde ettiği büyük başarıyı Başkan Sadıkoğlu ile paylaştı.

BOĞAZİÇİ SPOR KULÜBÜ'NDEN BAŞKAN SADIKOĞLU'NA ZİYARET

İskele, son yıllarda spordan kültür-sanata, altyapıdan sosyal yaşama kadar birçok alanda elde ettiği başarılarla dikkat çekmeye devam ediyor. Bu başarılara geçtiğimiz haftalarda bir yenisi daha eklendi. Bölgenin köklü kulüplerinden Boğaziçi Spor Kulübü, BTM 2. Lig'de şampiyonluğa ulaşarak kupayı Boğaziçi'ne kazandırdı. Kulüp, bu başarısını da ilk olarak İskele Belediyesi ile paylaştı. Maddi ve manevi katkılarıyla kulübün her zaman yanında olan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret eden Boğaziçi Spor Kulübü Başkanı Engin Çakır ile futbolcular sezon boyunca takıma verdiği destekten dolayı Başkan Hasan Sadıkoğlu'na teşekkür ederek, şampiyonluk kupasını takımı adına takdim etti.

SADIKOĞLU: “BU BAŞARI TÜM İSKELE’NİN GURURUDUR”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ise Boğaziçi Spor Kulübü'nün elde ettiği şampiyonluğun sadece kulüp için değil, tüm Boğaziçi ve İskele bölgesi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını ifade eden Sadıkoğlu, bu başarıda emeği geçen yönetimi, teknik heyeti, futbolcuları ve taraftarları kutlayarak başarılarının devamını diledi.