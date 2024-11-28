Akıl ve zeka oyunları beynin çabuk düşünebilme ve karar verme becerilerine hitap ederek çocukların kişisel ve zihinsel gelişimin arttırılabilmesi için oldukça faydalı görülmektedir.

Zeka oyunları, çocukların eğlenirken zekasını geliştirmesi, zihnini açması ve yeni bir şeyler öğrenmesi için hazırlanmış oyunlardır. Çocuklar bu oyunlarla var olan zihinsel ve bilişsel yeteneklerini geliştirebildikleri gibi yeni yetenekler de kazanırlar.

SAMTAY Vakfı ile Bilim Zeka Vakfı işbirliğinde yürütülen proje kapsamasında tangram, polyomino, küp sayma, şekil oluşturma, labirentler, düğüm oyunları, rubikkübü, soma küpleri, mekanik ayırma bilmeceleri, mikado, jenga, yap-boz-lar en çok bilinen akıl zeka oyunları arasında yer almaktadır.