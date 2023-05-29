Maliye Bakanı Şan yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Aziz Türk Milleti, seçimini istikrardan yana kullandı. ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuyla yola çıkan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı 13. Cumhurbaşkanı olarak seçti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı canıgönülden tebrik ediyorum.

Seçim sonuçlarının başta Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere tüm Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Yeni dönemde de Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkilerinin daha da gelişeceğine inanıyorum”