Güney Kıbrıs’ta elektronik kimlik ve imza almak için başvurular önümüzdeki Pazartesi başlıyor.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, vatandaşların kamuyla ilişkilerini kolaylaştırmak amacıyla uygulamaya konulacak “Sanal Vatandaş” projesi çerçevesinde yer alan elektronik kimlik ve imza alımı başvurularına, 27 Ocak Pazartesi başlanacağını yazdı.

Elektronik kimlik ve imzanın (IDme.cy) vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarına yapacakları başvuruları online olarak doldurma ve imzalama imkanı sağlayacağını belirten gazete, ilk 100 bin başvurudan 70 bininin ücretsiz, 30 bininin ise 15 Euro olarak fiyatlandırılacağını vurguladı.