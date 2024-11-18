Başkanlık için Ziya Öztürkler, Başkan Yardımcılığı için ise Fazilet Özdenefe’nin aday olduğu seçimlerin eş zamanlı yapılmasına karar verilirken, bu karardan kısa sürede vazgeçilerek, seçimin ayrı ayrı yapılması kararı verildi.

MECLİS İÇ TÜZÜĞÜ’NE GÖRE SEÇİM USULÜ

Cumhuriyet Meclisi İç Tüzüğü’nün ilgili maddesindeki ifadeler ise şöyle: ‘Meclis Başkanı ve Başkan Yardımcısı seçimleri, Cumhuriyet Meclisi İç Tüzüğü’ne göre ayrı ayrı, eş zamanlı seçimle ve gizli oyla yapılır. İlk dört oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. Çekimser oylar bu oylamalarda dikkate alınmaz’