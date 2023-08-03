Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi UBP Milletvekili, Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplandı.

Komite, “Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini tamamlayarak, madde madde oylamaya başladı. Komite, ilgili yasa tasarısı üzerindeki çalışmalarına bir sonraki toplantılarında devam edecek.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki komite toplantısına, Komite Başkan Vekili, CTP Milletvekili Fikri Toros, Komite Üyesi, UBP Milletvekilleri Hüseyin Çavuş ve Hasan Küçük katıldı.

Komite toplantısında ayrıca, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekilleri Erkut Şahali, Devrim Barçın, Ongun Talat ve Sami Özuslu ile Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers da yer aldı.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Casino İşletmecileri Birliği ve Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nden yetkililer de katılarak, konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.