Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Y.M., olayla ilgili olguları aktardı.

Polis, 17 Eylül 2026 tarihinde saat 22.50 sıralarında Haspolat Kirli Sanayi Bölgesi’nde, cezaevi yanında bulunan ve A.T.’nin işletmeciliğini yaptığı inşaat şirketine ait şantiyede, araçların bulunduğu alanda yangın çıktığını söyledi.

Kimliği meçhul şahıs veya şahıslar tarafından kasten ateşe verildiği belirlenen, arızalı olması nedeniyle kullanılmayan ve plakası bulunmayan Mercedes Arocs marka kamyonun kabin, ön lastikler ve motor bölümünün tamamen yandığını belirten polis, damper ve arka lastiklerin de ısı nedeniyle zarar gördüğünü kaydetti.

Polis, aracın alt kısmındaki aksamlar ile elektrik tesisatının da tamamen yanması sonucu yaklaşık 1 milyon 500 bin TL hasar meydana geldiğini söyledi.

Yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındığını belirten polis, yürütülen soruşturma kapsamında kamera görüntülerinin incelendiğini ve meselede şüpheli görülen H.Ö.’nün tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini ve alınması gereken ifadeler bulunduğunu belirten polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan H.Ö. ise yangını söndürmek amacıyla olay yerine gittiğini belirterek, patronunun kendisinden şüphelendiğini söyledi.

Mahkeme, zanlının soruşturma amacıyla 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.