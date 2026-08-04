Haravgi gazetesi, Rum Veterinerler Birliği Başkanı ve aynı zamanda Epidemiyoloji Grubu üyesi Dimitris Epaminonda’nın “Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı’na” konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamaya yer verdi.

Habere göre Epaminonda, şap hastalığıyla ilgili mevcut durum hakkında bilgi verirken şu ana kadar olan epidemiyolojik verilerin "cesaret verici" olduğunu ifade etti.

Epaminonda, araştırma altındaki iki çiftliğin dışındaki çiftliklerin “negatif” sonuçlar verdiğini ayrıca çiftliklerin yüzde 90’ından fazlasında da çifte aşılamanın tamamlandığını belirtti.

Şap hastalığına ilişkin durumun “durgun" ve kontrol altında olduğunu belirten Epaminonda, Haziran ayında başlayan epidemiyolojik gözetimin ikinci aşamasının devam ettiğini, ülke genelindeki çiftliklerin yüzde 30’dan fazlasının denetlendiğini söyledi.

Epaminonda, yüksek hava sıcaklığının “olumlu” olduğunu, virüsün yok edilmesi ve bulaşma riskinin önemli ölçüde sınırlandırılmasına da katkı koyduğunu belirtti.