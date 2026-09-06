05 ve 06 Eylül 2026 tarihlerinde İskele ve Gazimağusa’da kamuya açık yerlerde alkollü içki tesiri altında sarhoş olan iki kişinin, yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiği tespit edildi.

İskele’de H.Ö. (E-47), 287 miligram; Gazimağusa’da ise İ.O.T. (E-27), 346 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırada, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Her iki şahıs da suçüstü tutuklanırken, olaylarla ilgili soruşturmaların devam ettiği bildirildi.