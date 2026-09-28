CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Sarıçizmeli, beraberindeki heyetle birlikte Kumyalı sahilinde bulunan Uygulamalı Turizm Hoteli’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Sarıçizmeli, otelin geçmiş yıllarda Karpaz Meslek Lisesi Turizm Bölümü öğrencileri tarafından işletildiğini ve turizm alanında ara eleman yetiştirilmesine katkı sağladığını belirtti.

Otelin mevcut durumunun, merkezi ve yerel yönetimlerin turizm ile bölge istihdamına verdiği önemin göstergesi olduğunu dile getiren Sarıçizmeli, yeni dönemde CTP’nin yönettiği merkezi ve yerel yönetimlerin iş birliğiyle tesisin Kumyalı ve bölge halkına yeniden kazandırılacağını kaydetti.

Sarıçizmeli, turizm sektöründe ara eleman ve nitelikli turizm çalışanına ihtiyaç bulunduğunu belirterek, gençlerin istihdam konusunda sorun yaşadığı bir dönemde, bu sorunlara katkı sağlayabilecek bir tesisin atıl durumda bulunmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Tesisin 17 oda ve 34 yatak kapasitesine sahip olduğunu belirten Sarıçizmeli, “Yeni dönemde bu tesise CTP’nin yönettiği hükümet ile birlikte yeniden can vereceğiz. Hem bölge gençlerine istihdam için nitelik kazandıracağız hem de ülke turizmine katkı sağlayacak şekilde yeniden organize edeceğiz.” dedi.