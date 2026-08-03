Meseleyle ilgili şahadet veren Polis Memuru Ali Yeşildal mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 2 Ağustos 2026 tarihinde saat 06:00 raddelerinde Lefkoşa'da, Marmara bölgesinde ikametgâh içerisinde abisi A.Y. ile aralarında şarj aleti kullanma konusundan çıkan tartışma neticesinde 17 santimlik bıçakla abisinin bacak iç kısmında 2 cm kesi oluşmasına sebebiyet vererek yaralama suçunu işlediğini söyledi. Polis, yaralının Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırıldığını, tedavisinin ardından taburcu edildiğini kaydetti. Polis, yaralıyla ilgili doktor raporu temin edildiğini ve ifadesinde zanlı aleyhinde şikayetçi olduğunu belirttiğini kaydetti.

Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandıktan sonra tasarrufunda bulundurduğu ve meselede kullandığın kendi gösterimi ile tespit edilerek, emare alındığını söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 26 Şubat 2023’ten beri ikamet izinsiz olduğunun belirlendiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, abi ile kardeşin aynı evde yaşadığını, belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise sinirine yenik düştüğünü söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 10 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.