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Alsancak’ta faaliyet gösteren bir otelin teknik bakım odasında, prize takılı telefon şarj aletinin aşırı ısınması sonucu yangın çıktı. Yangında çeşitli teknik ekipman ve malzemeler zarar gördü.
20 Ekim 2026 tarihinde saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, otelin teknik bakım odasında bulunan telefon şarj aleti aşırı ısındı ve yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, 1 mini bar, 1 su motoru, 4 kilogramlık duvar boyası, 15 duş başlığı, 9 tuvalet klozet kapağı ve 1 elektrikli süpürge yanarak zarar gördü.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.