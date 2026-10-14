Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Alpay'dan acı haber geldi. Uzun yıllardır müzik dünyasında iz bırakan sanatçı, 91 yaşında yaşamını yitirdi.

Vefat haberini Bora Gencer duyurdu

Alpay'ın ölüm haberini müzisyen Bora Gencer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Gencer, usta sanatçının ardından yayımladığı mesajda, “Alpay abime Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine sabırlar dilerim” ifadelerini kullandı.

Şarkılarıyla hafızalara kazındı

Türk pop müziğinin önemli isimleri arasında yer alan Alpay, “Fabrika Kızı” ve “Eylül'de Gel” gibi sevilen şarkılarıyla geniş kitlelerin beğenisini kazandı. Sanatçı, müzik kariyeri boyunca seslendirdiği eserlerle dinleyicilerin hafızasında yer edindi.

ALPAY KİMDİR?

18 Temmuz 1935’te Ankara’da dünyaya gelen Alpay, Türk pop müziğinin kendine özgü yorumuyla iz bırakan sanatçıları arasında yer aldı. Gençlik yıllarında futbolla da ilgilenen Alpay, Ankara Demirspor ve Gençlerbirliği formalarını giydi. Genç Milli Futbol Takımı’na seçilme başarısı gösteren sanatçı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmasına rağmen kariyerini müzik alanında sürdürmeyi tercih etti.

Müzik yolculuğuna 1960’lı yıllarda başlayan Alpay, ilk 45’lik plağını 1964 yılında yayımladı. Kendi müzik grubunu da kuran sanatçı, kariyeri boyunca farklı müzisyenlerle çalıştı ve döneminin sevilen seslerinden biri haline geldi. Özellikle yabancı şarkıların Türkçe uyarlamalarının öne çıktığı yıllarda yorumuyla dikkat çekti.

“Fabrika Kızı” ve “Eylül’de Gel” gibi eserlerle geniş kitleler tarafından tanınan Alpay, müzik kariyeri boyunca 20’nin üzerinde albüme imza attı. Şarkılarının yanı sıra edebiyatla da ilgilenen sanatçı, şair Attilâ İlhan’ın bazı şiirlerini besteleyerek müzikseverlerle buluşturdu.

Alpay’ın müzik yolculuğunda 7 Dilde Alpay, Aşk, Hayalimdeki Resim, Eylül’de Gel Demiştim, Bu Kaçıncı Sevda, Muhabbet Kuşları ve Aşka Dair gibi albümler önemli yer tuttu. Yıllar boyunca seslendirdiği eserlerle Türk pop müziğinde kendine özgü bir yer edinen sanatçı, farklı kuşaklardan dinleyicilere ulaştı.

Son yıllarını Bodrum’da geçiren Alpay, 2024 yılında verdiği bir söyleşide uzun müzik kariyerinden ve sahne yaşamından söz etmiş, sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini de dile getirmişti. Türk pop müziğinin usta ismi Alpay, 91 yaşında hayatını kaybetti.