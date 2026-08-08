1990'lı yıllara damga vuran ve "Ağla Gözbebeğim", "Sen de Gittin", "Kime Bu İnat" gibi şarkılarıyla tanınan Cansever, uzun süredir lösemiyle mücadele ediyordu.

Hastanede tedavisi devam eden Cansever'den acı haber geldi.

Almanya'da ilik nakli de olan Cansever'in vefatını Mehtap Yılmaz duyurdu. Yılmaz, paylaşımında “Canım ablam büyük ses, büyük usta Cansever ablam rahmetli oldu. Daha iki gün önce konuştuk. Bana şarkı hediye etti çok üzgünüm. Rahat uyu büyük usta” ifadelerini kullandı.

Gerçek adı Dzansever Dalipova olan şarkıcı, 59 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Cansever, 1997 yılında İbo Show'da seslendirdiği "Kara Çadır" adlı türküyle şöhreti yakaladı.