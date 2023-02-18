Kıbrıs’ta son günlerde denizlerde meydana gelen çekilmeler vatandaşlar tarafından endişe ile karşılandı…

Birçok vatandaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla, deniz seviyesinin alçalmasından dolayı oluşan çekilmeyi ‘deprem veya tsunami’ gibi doğa olaylarıyla ilişkilendirdi.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Mediha Orun Sarp, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Sarp, denizlerdeki çekilmeyi depremle bağdaştırmanın doğru olmadığını ifade etti.

Her yıl bu aylarda deniz çekilmelerinin yaşandığını ve bunun olağan bir durum olduğunu kaydeden Sarp, “Ortada panik yapılacak bir olay yok. Denizlerdeki çekilmeler normal bir durumdur” dedi.

Mediha Orun Sarp, denizlerdeki çekilmelerin “gelgit” olaylarından kaynaklandığına dikkat çekerek, “Şiddetli kuzey yönlü rüzgarlar sebebiyle deniz çekildi. Güney yönlü rüzgar yaşanmaya başladığında denizlerimiz tekrardan eski seviyelerine gelecektir” diye konuştu.

Kaynak: Kıbrıs Postası